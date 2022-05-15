Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya 64 ilden 931 sporcunun katıldı.
Organizasyonun son gününde kadınlarda 57, 63 ve +63, erkeklerde ise 66, 73, +73 kilolarda final mücadelesi yapıldı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
Kadınlar
57 kilo: 1- Işıl Sinem Aydın (Van), 2- Büşra Karuç (İstanbul), 3- Büşra Kurşat (Van), 3- Sude Görgülü (Ordu)
63 kilo: 1- Yaren Sala (Düzce), 2- Behiye Korkmaz (Balıkesir), 3- Zeynep Yılmaz (Ankara), 3- Rüya Ceylan (İzmir)
+63 kilo: 1- Nisanur Serin (Ankara), 2- Ele Naz Yahşi (Ankara), 3- Sevim Margaret Bilen (Ankara), 3- Sema Yıldırım (Ordu)
Erkekler
66 kilo: 1- M. Beyazıt Yıldırım (Antalya), 2- Arda Aydın (Manisa), 3- Çınar Türker (Ordu), 3- Efe Özlem (Edirne)
73 kilo: 1- Alper Koçak (Konya), 2- Şehmus Ay (İzmir), 3- Hamza Durmaz (İzmir), 3- Arif Cengiz (Amasya)
+73 kilo: 1- Yusuf Özel (İzmir), 2- Mustafa Terzioğlu (Balıkesir), 3- Umut Şimşek (Bursa), 3- Alperen Kondi (Sakarya)
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya 64 ilden 931 sporcunun katıldı.
Organizasyonun son gününde kadınlarda 57, 63 ve +63, erkeklerde ise 66, 73, +73 kilolarda final mücadelesi yapıldı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
Kadınlar
57 kilo: 1- Işıl Sinem Aydın (Van), 2- Büşra Karuç (İstanbul), 3- Büşra Kurşat (Van), 3- Sude Görgülü (Ordu)
63 kilo: 1- Yaren Sala (Düzce), 2- Behiye Korkmaz (Balıkesir), 3- Zeynep Yılmaz (Ankara), 3- Rüya Ceylan (İzmir)
+63 kilo: 1- Nisanur Serin (Ankara), 2- Ele Naz Yahşi (Ankara), 3- Sevim Margaret Bilen (Ankara), 3- Sema Yıldırım (Ordu)
Erkekler
66 kilo: 1- M. Beyazıt Yıldırım (Antalya), 2- Arda Aydın (Manisa), 3- Çınar Türker (Ordu), 3- Efe Özlem (Edirne)
73 kilo: 1- Alper Koçak (Konya), 2- Şehmus Ay (İzmir), 3- Hamza Durmaz (İzmir), 3- Arif Cengiz (Amasya)
+73 kilo: 1- Yusuf Özel (İzmir), 2- Mustafa Terzioğlu (Balıkesir), 3- Umut Şimşek (Bursa), 3- Alperen Kondi (Sakarya)
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