Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde millilerden 7 madalya

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 2'si altın 7 madalya elde etti.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününe 7 sıklette müsabakalar yapıldı.



Erkekler 148 santimetrede Utku Kap ve kadınlar 156 santimetrede Didar Efsa Karayel, altın madalya kazandı.



Erkekler 148 santimetrede Osman Nuri Esad Ersan gümüş madalyanın sahibi olurken, 148 santimetrede Yiğit Efe Erdoğan, 156 santimetrede Muhammed Taha Yıldız ve kadınlar 144 santimetrede Ebru Sevilay Abut ile 152 santimetrede Nisanur Akay, bronz madalya aldı.



Şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapılacak.



