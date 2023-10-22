Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya daha

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 madalya daha kazandı. Sırbistan'da sona eren şampiyonada milliler, toplam 12 madalya ile genel klasmanda 3. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya daha
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22 Ekim 2023 00:06
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlılar şampiyonada 12 madalya ile genel klasmanda 3'üncü, erkek takım sıralamasında ise 2. oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı.

Milli sporculardan Aybel Yeler bronz, İbrahim Efe Düzel ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamladı. Türkiye, genel klasmanda üçüncü, erkek takım sıralamasında ise ikinci sırayı aldı.

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