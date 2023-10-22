Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya daha

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlılar şampiyonada 12 madalya ile genel klasmanda 3'üncü, erkek takım sıralamasında ise 2. oldu.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı.



Milli sporculardan Aybel Yeler bronz, İbrahim Efe Düzel ise gümüş madalyanın sahibi oldu.



Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamladı. Türkiye, genel klasmanda üçüncü, erkek takım sıralamasında ise ikinci sırayı aldı.



