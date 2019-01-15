Yıldızlar listede, Şenol Güneş'in aklı sağ bekte

Pepe ve Babel'le yolları ayırıp ekonomik olarak rahatlayan, Tolga Zengin, Tolgay, Gökhan Töre ve Love'dan kulüp bulmasını isteyen Beşiktaş'ta yönetim bir yandan yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.Listede 3 isim öne çıkmış durumda. Şenol Güneş ise öncelikle takıma bir sağ bek alınmasını istiyor.İşte son durum:Juventus'un 2016 yılında Dinamo Zagreb'den 23 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve bu sezon başında Fiorentina'ya 2 milyon Euro'ya kiraladığı Hırvat yıldız için somut adımlar atıldı. Fiorentina'dan fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Serie A'da 16 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist yaptı.Geçtiğimiz hafta başkan Fikret Orman'ın görüşme gerçekleştirdiği Hırvat futbolcuda sona gelindiği belirtiliyor. İtalyan basını ise Beşiktaş'ın Halilovic transferinin 1.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında bitirdiğini duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu, sezon başında transfer olduğu Milan'da forma şansı bulamadı.Sezon başında bedelsiz olarak transfer olduğu Paris Saint- Germain'den ayrılmak isteyen oyuncu, Beşiktaş'a transfer olmayı en çok isteyen isim. Siyah-beyazlı yönetim, hem forvet hem de kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki Kamerunluyu 'joker' olarak kadrosuna katmak istiyor.