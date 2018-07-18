Yıldızlar, Las Vegas'ta bir NBA takımı fikrine sıcak bakıyor!

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NBA'de sonunda Las Vegas'ta bir franchise olabilir mi? Kevin Durant, James Harden ve Paul George dahil olmak üzere birçok NBA oyuncusu, geçen hafta ABD Milli takımı minikampında bu fikre destek verdi.Oyuncular konu hakkındaki fikirlerini şu şekilde sundular:"Bence oyuncular buraya gelmeyi çok seviyor. Eminim ki bir araya getirdikleri takım çok fazla destek ve kaynak olduğu için başarılı olacaktır ve NBA için başka bir heyecan katacaktır. Ben de bunun için varım.""Sadece bir NHL takımını ekleyerek bile, harika şeyler yapıyorlar. Bunun için inşa edilmiş. Açıkçası, para var, ama bence taraftar desteği de var. Bunu hokeyde gördük.""Burada hokey var, WNBA var, NFL de birkaç yıl içinde burada olacak. Bence Vegas bir NBA takımı için inşa edilmiş. Bana kalırsa burada da takım olmalı. Burada her şey var. Havalimanından strip'e erişim çok kolay. Neden olmasın.""Buradaki hokey takımı gerçekten çok iyi iş çıkardı. Burada olup bitenlerden dolayı burayı bir spor şehri olarak görüp görmediğinizi bilmiyorum, fakat insanlar burada tüm sporları takdir ediyorlar. Büyük ihtimalle gelecekte olacak bir şey, ama herkesin basketbolun bir şehre neler getirdiğini anladığını düşünüyorum ve bir takımı buraya getirmek için farklı bir şehirden uzaklaşmak kolay olur mu bilmiyorum."Las Vegas, Temmuz ayında NBA dünyasının geçici merkezi olarak, 30 takımın katıldığı yaz liginde hizmet veriyor. George'un da belirttiği gibi, şehir şu anda WNBA'in Aces ve NHL'in Golden Knights takımına sahipken, NFL'in Raiders ekibi 2020'de Vegas'a taşınacak.