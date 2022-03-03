Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü:

"Devletimizin bize verdiği imkanları en iyi şekilde kullanıp, ülkemizi yurt dışında en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz"



Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 690 sporcunun katılımıyla Kırıkkale'de başladı.

Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen ve 40 ilden 400 erkek, 290 kadın sporcunun katıldığı şampiyona, 6 Mart'ta sona erecek.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin yıllardır haltere yeni yetenekler ve şampiyonlar kazandıran il olduğunu söyledi.



Kırıkkale'de ciddi potansiyel olduğunu aktaran Ünlü, "Bu şampiyonayı da burada yapmamızın sebeplerinden birisi, Kırıkkale'deki halter altyapısının sağlam olması. Burada antrenör Hayrettin Kurnaz ve birçok sporcu var. Valimiz, belediye başkanımız ve il müdürümüz son derece ilgililer. Çok güzel bir organizasyon düzenleyeceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar da her şey gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.



Ünlü, amaçlarının gençleri çok iyi şekilde yönlendirmek olduğuna dikkati çekerek, "Devletimizin bize verdiği imkanları en iyi şekilde kullanıp, ülkemizi yurt dışında en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun yanında önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonları ile en önemlisi de bu yıl ülkemizde yapılacak İslami Dayanışma Oyunları var. Yine Cezayir'de Akdeniz Oyunları düzenlenecek. 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları var. Bizim amacımız yeni Naim'ler, Halil'ler ve Taner Sağır'lar yetiştirmek." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp de ulusal şampiyonaya ev sahipliği yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Personelleriyle bu şampiyonanın sorunsuz geçmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Alp, bundan sonra da bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.



