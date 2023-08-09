Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da başladı

Kenan Nuhut Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da start verdi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yenimahalle Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada, 26 ilden 55 kulüp ve 589 sporcu mücadele edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, müsabakalara katılan tüm kulüp, sporcu ve antrenörlere başarı dileyerek, şu ifadeleri kullandı:



"Federasyon olarak yoğun bir dönemdeyiz. Ankara'da önemli bir organizasyonumuzu daha gerçekleştirmekteyiz. Milli takımlar düzeyinde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Hem yıldızlar hem de gençler kategorilerinde sporcularımız madalyalar kazandı ve bizi mutlu etti. Hedefimiz başarılarımızın üstüne koyarak ilerlemek."



Organizasyon 13 Ağustos Pazar günü sona erecek.



