Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası madalyaları verildi

Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Haber; AA
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Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası madalyaları verildi
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08 Aralık 2024 16:06
Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası tamamlandı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyona, Türkiye'nin 15 ilinden 181 sporcu katıldı.

Kadınlarda Irmak Şenoğlu, erkeklerde ise Yiğit Ayaz altın madalya kazandı.

Kadınlar takım kategorisinde Deniz Duvan, Lara Kaya, Gül İpek Oruncak, Duru Ayşe Özgönül'den oluşan Balestra Vişnelik A, erkekler takımda da Ali Barış Akpınar, Yiğit Ayaz, Umut Gar, Tuna Kerem Özgür'den oluşan Barış Övünç Spor Kulübü A şampiyonluğa ulaştı.

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