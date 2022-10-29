Yıldızlar Flöre Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Flöre Türkiye Şampiyonası, Ankara'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yıldızlar Flöre Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı
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29 Ekim 2022 16:20
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Flöre Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 117 sporcu mücadele ediyor.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan erkeklerde 62, kadınlarda 55 eskrimcinin piste çıkacağı şampiyonada yarın ilk 3'e giren sporculara kupa verilecek.

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