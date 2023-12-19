Haber Tarihi: 19 Aralık 2023 17:01 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:01

Yıldız Tilbe sağlık durumu nasıl? Yıldız Tilbe hasta mı?

Türkiye'nin en başarılı sanatçılarından biri olan Yıldız Tilbe'nin gittiği hastanede acil bir şekilde yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Peki Yıldız Tilbe sağlık durumu nasıl? Yıldız Tilbe hasta mı?

Yıldız Tilbe sağlık durumu nasıl? Yıldız Tilbe hasta mı?
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Yaptığı şarkılarla yediden yetmişe herkese kendini dinlettiren 57 yaşındaki Yıldız Tilbe, rahatsızlanarak gittiği hastanede apar topar yoğun bakıma alındı.

Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl? 

Yoğun bakıma kaldırıldığı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız Tilbe, "İyiyim Allaha şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle biraz zor biri problemli öf sınırındayım belki üçüncüleri olurum" İfadelerini kullanarak sevenlerine iyi olduğunu aktardı.
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Yıldız Tilbe
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