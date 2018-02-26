Yıldız grekoromenciler, Konya'da mindere çıktı

Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, Konya'da yapıldı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Selçuklu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 50 ilden 290 sporcu katıldı.
Şampiyonada 45 kiloda Cuma Akı, 48 kiloda Seyfullah Kılıç, 51 kiloda Mükremin Aktaş, 55 kiloda Mert İlbars, 60 kiloda Serhat Kırık, 65 kiloda Furkan Taş, 71 kiloda Abdullah Ateş, 80 kiloda Oktay Demir, 92 kiloda Osman Ayaydın ve 110 kiloda Hamza Bakır birinci oldu.
Kulüpler takım klasmanında ise birinciliği Samsun İlkadım Belediyespor elde ederken, Sakarya Hendek Spor Kulübü ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırayı aldı.
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Selçuklu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 50 ilden 290 sporcu katıldı.
Şampiyonada 45 kiloda Cuma Akı, 48 kiloda Seyfullah Kılıç, 51 kiloda Mükremin Aktaş, 55 kiloda Mert İlbars, 60 kiloda Serhat Kırık, 65 kiloda Furkan Taş, 71 kiloda Abdullah Ateş, 80 kiloda Oktay Demir, 92 kiloda Osman Ayaydın ve 110 kiloda Hamza Bakır birinci oldu.
Kulüpler takım klasmanında ise birinciliği Samsun İlkadım Belediyespor elde ederken, Sakarya Hendek Spor Kulübü ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırayı aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın