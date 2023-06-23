Yıldız futbolcu Rüdiger'den Fatih Belediyesine ziyaret!

Real Madridli oyuncu Antonio Rüdiger, Fatih Belediyesini ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Gineli futbolcu Kanoute'de Fatih'te ziyarette bulunmuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yıldız futbolcu Rüdiger'den Fatih Belediyesine ziyaret!
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23 Haziran 2023 19:20
Real Madrid'in Sierre Leone asıllı Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger, Fatih Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, tatil için İstanbul'a gelen Rüdiger, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'la buluştu.

Fatih Belediye Başkanı Turan, makamında ağırladığı ünlü futbolcuya, İstanbul'un fethi ile ilgili bilgi aktardı. Belediye binası içinde bulunan Merkez Kütüphaneyi gezen Rüdiger, daha sonra Turan'la birlikte Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

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