Yıldırım: "Sponsor gelirse hemen alırım"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bonservisi elinde olan Moussa Marega için açıklama yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Yıldırım: 'Sponsor gelirse hemen alırım'
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24 Ağustos 2023 12:55
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'da, taraftarlar Moussa Marega için sosyal medyada hashtag çalışması yaptı.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldız forveti Kırmızı-Beyazlı formayla görmek isteyen, Başkan Yüksel Yıldırım'ı mesaj yağmuruna tutuyor.

"ÇOK İSTİYORUM"

Yüksel Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "Ben de çok istiyorum ama sponsor bulmamız lazım. Sponsor gelirse, hemen alırız" dedi.

25 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla 25 maça çıkan Moussa Marega bu karşılaşmalarda 5 gollük katkı sağladı.

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