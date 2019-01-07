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Yıldırım Demirören'den hakemlere 10 üzerinden 10

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Süper Lig'in ilk yarısında hakemlerin gösterdiği performanstan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Sporx.com
Yıldırım Demirören'den hakemlere 10 üzerinden 10
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07 Ocak 2019 14:08
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri kapanış ve kokart töreni, Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de yapıldı.

Törende konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, göreve geldiği ilk günden itibaren hakemlere önem verdiklerini vurguladı. Hakemlerin futbolun önemli aktörlerinden biri olduğuna dikkati çeken Demirören, "Yıldırım Demirören ve federasyon yönetim kurulu olarak hakemlerimizi profesyonellik açısından en iyi hale getirmeye çalıştık. Tüm hakemlere teşekkür ediyorum, harika dönem geçirdik. İkinci yarı da böyle olacak. VAR'ın etkisi çok oldu. VAR sistemi ile futbolda hata en aza indi daha güzel oldu. Bekleme süresi oyunda soğutma yarattı ama en aza indireceğiz" dedi.

VAR sisteminin 70 kritik kararda etkili olduğunu anlatan Demirören, "Ancak VAR'ın tartışıldığı Galatasaray- Konya maçını yaşadık, hakemlerin tartışıldığı. Ben ve yönetim kurulum hiç bir takım için hiç bir kulüp için hiç kimse için hakemimizi feda etmeyiz veya dinlendirmeyiz" dedi.

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