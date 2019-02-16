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Yıldırım Demirören, yeni MHK ile buluştu!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu, MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyeleriyle Antalya'da biraraya geldi.

Kaynak: Sporx.com
Yıldırım Demirören, yeni MHK ile buluştu!
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16 Şubat 2019 15:45
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Yusuf Namoğlu'nun istifası sonrası oluşturulan yeni Merkez Hakem Kurulu ile biraraya geldi.

Antalya'da saat 15.00'ta toplanan TFF Yönetim Kurulu, Sabri Çelik başkanlığında oluşan yeni MHK ile buluştu. Yıldırım Demirören, yeni kurul üyeleriyle tanışırken başarılar diledi.

Sabri Çelik başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Başkan: Sabri Çelik

Üyeler: Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır.

YENİ MHK NASIL OLUŞTURULDU?

TFF yönetiminin futbolun en kritik ve hassas kurullarından biri olan Merkez Hakem Kurulu'nu sadece 2 saatlik bir sürede belirlemesi, başkan ve üyelerle ilgili TC kimlik numarasıyla yapılan sicil kaydı incelemesinin dışında gerekli istişare ve araştırmanın yapılmamasıyla birlikte krize neden oldu.

Sabri Çelik başkanlığında yeni MHK'nin iki saatlik bir zaman içinde telefon trafiği ile belirlenmesi, görev alan MHK üyelerinin ekip arkadaşlarını da kamuoyu ile birlikte tff.org'dan öğrenmesine yol açtı.

MHK'nın belirlenip kamuoyuyla paylaşılmasının ardından MHK'de görev verilen bazı isimlerle ilgili özellikle hakem camiasında ve futbol kamuoyunda büyük bir infial oluşurken, TFF başkanı ve yönetimi adeta mail ve mesaj bombardımanına tutuldu.



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