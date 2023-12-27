Haber Tarihi: 27 Aralık 2023 12:53 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:53

Yılbaşında üniversiteler tatil mi? 1 Ocak 2024 okullar tatil mi?

Yılbaşında üniversiteler tatil mi? 1 Ocak 2024 okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Heyecanla beklenen yılbaşı tatili için plan yapanlar "31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, 1 Ocak'ta üniversiteler tatil mi? 2024 yılbaşında okullar tatil mi? İşte, yılbaşının hangi güne denk geldiğine ilişkin detaylar...

Yılbaşında üniversiteler tatil mi? 1 Ocak 2024 okullar tatil mi?
Abone Ol
Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu ve 1 Ocak'ın tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Özellikle aralık ayının gelmesiyle yılbaşı tatil planları da şekillenmeye başladı. 31 Aralık ve 1 Ocak öncesi, çalışanlar ve veliler, yılbaşı hangi güne denk geliyor? sorusunun yanıtına odaklandı. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 31 Aralık tarihi resmi tatil olmayacak. Peki, 1 Ocak'ta okul var mı, tatil mi? 1 Ocak yarım gün mü, resmi tatil mi olacak? İşte, ayrıntılar.

YILBAŞINDA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak, resmi olarak ülkemizde uygulanan resmi tatil günlerinden bir tanesidir. 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşlarında ve devlet kurumlarında iş olmaz. 1 Ocak tatildir. Bu doğrultuda 1 Ocak'ta üniversiteler ve tüm okullar da tatildir.

1 OCAK 2023: OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatil kapsamında yer alıyor. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü de kamu kurumları kapalı olacak. Bu sebeple okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacak.

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2024 yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak.
 
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?

2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Edin Dzeko'dan alkışlanacak hareket Fenerbahçe Edin Dzeko'dan alkışlanacak hareket
Galatasaray'ın en istikrarlısı Sacha Boey oldu Galatasaray Galatasaray'ın en istikrarlısı Sacha Boey oldu
İşte Fatih Terim'in maaşı Dünya Futbolu İşte Fatih Terim'in maaşı
KPSS 2023-2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | ÖSYM KPSS tercih sonuçları (ÖSYM.gov.tr) Gündem KPSS 2023-2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | ÖSYM KPSS tercih sonuçları (ÖSYM.gov.tr)
Fenerbahçe'de Dusan Tadic hırs yaptı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dusan Tadic hırs yaptı!
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı!
Nuri Bilge Ceylan-Zeki Demirkubuz kavgası: Yeraltı Gündem Nuri Bilge Ceylan-Zeki Demirkubuz kavgası: Yeraltı
Fenerbahçe'ye sürpriz orta saha önerisi; Maksimovic Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sürpriz orta saha önerisi; Maksimovic
Galatasaray'ın ilk önceliği 3 bölgeye transfer Galatasaray Galatasaray'ın ilk önceliği 3 bölgeye transfer
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erden Timur'dan Angelino için kritik açıklama
2
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi!
3
Galatasaray'dan Zaha için farklı plan!
4
Beşiktaş transferde gaza bastı: Hedefteki isimler!
5
Barcelona eski oyuncusunu geri getiriyor
6
Fatih Terim: "Söyleyecek çok şeyimiz var"
7
Manchester United'dan evinde müthiş geri dönüş

SON HABERLER

yukarı ok