Yılbaşında tekeller açık olacak mı? Bu akşam alkol satışı yasak mı? (24 Eylül Cuma)

Yılbaşında tekeller açık olacak mı, alkollü içki satışı yasak mı gibi sorular cevap buldu. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle yılbaşında alkollü içki satışının olmayacağını duyurdu.

24 Eylül 2021 06:10
Yılbaşında tekeller açık olacak mı? Bu akşam alkol satışı yasak mı? (24 Eylül Cuma)
2021 yılbaşında tekeller olacak mı, yılbaşında alkol satışı yasak olacak mı sorusunun cevabı belli oldu. Bir genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, önceki kısıtlamalarda geçerli olan usül ve esasların, yılbaşı kısıtlamalarında da uygulanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 31 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Peki, yılbaşındaki sokağa çıkma yasağında alkollü içki satışı yasak olacak mı?
YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık Perşembe akşam saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgeye göre hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 arasında marketler açık bulunuyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ALKOL YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni bir karara kadar, alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı.

ALKOL SATIŞI YASAK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarında alkollü içki satışının yapıldığı tekel bayiler kapalı oluyor. Bununla birlikte marketlerde de yasak günlerinde alkollü içki satışı yasaklanıyor. Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da alkollü içki satışı yapılmayacak.

Genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" ibaresi, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağına işaret etti.

Bu nedenle tekel bayileri kısıtlama günlerinde kapalı olacak ve marketlerde de alkollü içki satışı yapılmayacak.

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