Yılbaşında okullar tatil mi? 1 Ocak 2024 okullar tatil mi?

Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu ve 1 Ocak'ın tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Özellikle aralık ayının gelmesiyle yılbaşı tatil planları da şekillenmeye başladı. 31 Aralık ve 1 Ocak öncesi, çalışanlar ve veliler, yılbaşı hangi güne denk geliyor? sorusunun yanıtına odaklandı. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 31 Aralık tarihi resmi tatil olmayacak. Peki, 1 Ocak'ta okul var mı, tatil mi? 1 Ocak yarım gün mü, resmi tatil mi olacak? İşte, ayrıntılar.



1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?



1 Ocak, resmi olarak ülkemizde uygulanan resmi tatil günlerinden bir tanesidir. 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşlarında ve devlet kurumlarında iş olmaz. 1 Ocak tatildir. Bu doğrultuda 1 Ocak'ta üniversiteler ve tüm okullar da tatildir.



2024 yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak.

2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.