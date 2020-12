Yılbaşında internetiniz bizden

Süper Paket Kampanyası.



Süper Paket Kampanyası kapsamında 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında sms ile veya uygulama içerisindeki faturama yansıt seçeneği ile Süper Paket abonesi olan ve kampanya tarihleri arasında paketini iptal etmemiş tüm kullanıcılarımıza 1 ay geçerli Avrupa Paketi hediye edilecektir. Hediye promosyon kodunuz 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında tarafınıza sms ile gönderilecektir. Gönderilen promokodu



Peki Avrupa Paketi'nde neler var?



Kampanyadan faydalanan tüm kullanıcılarımıza haftalık 2 adet Her Gol 100MB hakkı ile birlikte Avrupa'nın önde gelen ligleri, tenis ve NBA'den maç özetleri ve özel görüntüler anında cebinize ücretsiz olarak gelecek. Bu yılbaşında sevdiklerimizden uzakta olsak da uzakları yakınlara getirebilmek için hazırladığımız sürpriz kampanyalarımızdan ilkikapsamındatarihleri arasında sms ile veya uygulama içerisindeki faturama yansıt seçeneği ile Süper Paket abonesi olan ve kampanya tarihleri arasında paketini iptal etmemiş tüm kullanıcılarımıza 1 ay geçerli Avrupa Paketi hediye edilecektir. Hediye promosyon kodunuztarihleri arasında tarafınıza sms ile gönderilecektir. Gönderilen promokodu https://m.gollercepte.tv/promocode/ linkinden aktif ederek kullanabilirsiniz. Hediye edilen tarafınıza hediye edilen hakları istediğiniz zaman dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.Kampanyadan faydalanan tüm kullanıcılarımıza haftalıkile birlikte Avrupa'nın önde gelen ligleri, tenis ve NBA'den maç özetleri ve özel görüntüler anında cebinize ücretsiz olarak gelecek.

Bitti mi? Bitmedi! İkinci sürprizimiz de çok sevdiğiniz

. GollerCepte'nin çok sevilen kampanyalarından biri olan

yılbaşında sizlere daha fazla internet kazandırmak geri döndü.

GollerCepte ile şimdi haber okuyarak internet kazanmanın tam zamanı!

tarihleri arasında

GollerCepte uygulamalarımızdan okuduğunuz 50 haber karşılığında bizden

kazanacaksınız. Yılbaşına cebinizde bol internetle girmeniz için uygulamamızdan bizi Instagram üzerinden takip etmeniz ve ardından 50 haber okumanız yeterli.

Bizi Instagram'dan takip edip, uygulamamızdan 50 haberi okuyan tüm kullanıcılarımıza Her Gol 100 MB hakkı tarafınıza sms ile bilgilendirme yapılarak hesaplarına 24 saat içerisinde 1 hak tanımlanacaktır. Kazanacağınız hak ile 'Eğlence' sayfasındaki 'Her Gol 100 MB' oyununu oynayarak seçeceğiniz maçta atılan her gol için 100 MB kazanma şansı sizleri bekliyor.