Yılbaşında internetiniz bizden

Bu yılbaşında sevdiklerimizden uzakta olsak da uzakları yakınlara getirebilmek için hazırladığımız sürpriz kampanyalarımızdan ilki Süper Paket Kampanyası.
Süper Paket Kampanyası kapsamında 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında sms ile veya uygulama içerisindeki faturama yansıt seçeneği ile Süper Paket abonesi olan ve kampanya tarihleri arasında paketini iptal etmemiş tüm kullanıcılarımıza 1 ay geçerli Avrupa Paketi hediye edilecektir. Hediye promosyon kodunuz 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında tarafınıza sms ile gönderilecektir. Gönderilen promokodu https://m.gollercepte.tv/promocode/ linkinden aktif ederek kullanabilirsiniz. Hediye edilen tarafınıza hediye edilen hakları istediğiniz zaman dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Peki Avrupa Paketi'nde neler var?
Kampanyadan faydalanan tüm kullanıcılarımıza haftalık 2 adet Her Gol 100MB hakkı ile birlikte Avrupa'nın önde gelen ligleri, tenis ve NBA'den maç özetleri ve özel görüntüler anında cebinize ücretsiz olarak gelecek.
Süper Paket Kampanyası kapsamında 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında sms ile veya uygulama içerisindeki faturama yansıt seçeneği ile Süper Paket abonesi olan ve kampanya tarihleri arasında paketini iptal etmemiş tüm kullanıcılarımıza 1 ay geçerli Avrupa Paketi hediye edilecektir. Hediye promosyon kodunuz 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında tarafınıza sms ile gönderilecektir. Gönderilen promokodu https://m.gollercepte.tv/promocode/ linkinden aktif ederek kullanabilirsiniz. Hediye edilen tarafınıza hediye edilen hakları istediğiniz zaman dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Peki Avrupa Paketi'nde neler var?
Kampanyadan faydalanan tüm kullanıcılarımıza haftalık 2 adet Her Gol 100MB hakkı ile birlikte Avrupa'nın önde gelen ligleri, tenis ve NBA'den maç özetleri ve özel görüntüler anında cebinize ücretsiz olarak gelecek.
GollerCepte ile şimdi haber okuyarak internet kazanmanın tam zamanı! 21 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında gollercepteofficial (https://www.instagram.com/gollercepteofficial/) hesabını takip ettikten sonra GollerCepte uygulamalarımızdan okuduğunuz 50 haber karşılığında bizden 1 adet Her Gol 100 MB hakkı kazanacaksınız. Yılbaşına cebinizde bol internetle girmeniz için uygulamamızdan bizi Instagram üzerinden takip etmeniz ve ardından 50 haber okumanız yeterli.
Bizi Instagram'dan takip edip, uygulamamızdan 50 haberi okuyan tüm kullanıcılarımıza Her Gol 100 MB hakkı tarafınıza sms ile bilgilendirme yapılarak hesaplarına 24 saat içerisinde 1 hak tanımlanacaktır. Kazanacağınız hak ile 'Eğlence' sayfasındaki 'Her Gol 100 MB' oyununu oynayarak seçeceğiniz maçta atılan her gol için 100 MB kazanma şansı sizleri bekliyor.