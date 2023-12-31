Yılbaşı programları TV 2024: O Ses Yılbaşı, İbo Show...

Yılbaşı gecesinde televizyon izlemeyi tercih edenler için kanallar birbirinden güzel programlar hazırladı. Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek. İşte, 2024 yılbaşı televizyon programları…

Tv8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı gecesinde özel bir bölümle ekrana gelecek. Programda sunucu koltuğunda Beyazıt Öztürk oturacak. Acun Ilıcalı ise Beyaz'ın yerine jüri üyesi olacak. Jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş de yer alacak. Programa birçok ünlü isim yarışmacı olarak katılacak. Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi isimler yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye sahnesinde olacak.

Kanal D'nin müzik dolu programı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesinde özel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak. Programda Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici şarkılarını seslendirecek. Programa Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi gibi sanatçılar konuk olacak. Programda hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşanacak.

Star TV'nin yılbaşı klasiği haline gelen İbo Show yılbaşı gecesinde de ekrana gelecek. Programın sunucusu İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar'ı ağırlayacak. Programda hem eski hem de yeni şarkılar söylenecek. Programda ayrıca İbrahim Tatlıses'in hayatından kesitler ve anılar da paylaşılacak.

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Showyılbaşı gecesinde de izleyicileri güldürmeye devam edecek. Programda Metin Özülkü, Norm Ender, Sibel Alaş ve daha pek çok ünlü isim skeçlerde rol alacak. Programda yılbaşı gecesine özel skeçler ve sürprizler yer alacak.