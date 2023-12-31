Yılbaşı programları TV 2024: O Ses Yılbaşı, İbo Show...

2024 Yılbaşı programları TV'de belli oldu. O Ses Yılbaşı programıda bu yıl ekranlara gelecek. Yeni yıla sayılı günler kala tv yayın akışı 31 Aralık 2023 merak ediliyor. Yılbaşı tv programları 2024 için araştırmalar hız kazandı. Yılbaşını evde sevdikleriyle televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyici kitlesi yılbaşında hangi kanalda neler var merak ediyor. İşte, Kanal D, Show TV, TV8, Fox, Star TV yılbaşı televizyon programları 2024YILBAŞI PROGRAMLARI TV 2024
Yılbaşı gecesinde televizyon izlemeyi tercih edenler için kanallar birbirinden güzel programlar hazırladı. Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek. İşte, 2024 yılbaşı televizyon programları…
TV8'DE O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL
Tv8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı gecesinde özel bir bölümle ekrana gelecek. Programda sunucu koltuğunda Beyazıt Öztürk oturacak. Acun Ilıcalı ise Beyaz'ın yerine jüri üyesi olacak. Jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş de yer alacak. Programa birçok ünlü isim yarışmacı olarak katılacak. Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi isimler yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye sahnesinde olacak.
KANAL D'DE ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL
Kanal D'nin müzik dolu programı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesinde özel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak. Programda Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici şarkılarını seslendirecek. Programa Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi gibi sanatçılar konuk olacak. Programda hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşanacak.
STAR TV'DE İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL
Star TV'nin yılbaşı klasiği haline gelen İbo Show yılbaşı gecesinde de ekrana gelecek. Programın sunucusu İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar'ı ağırlayacak. Programda hem eski hem de yeni şarkılar söylenecek. Programda ayrıca İbrahim Tatlıses'in hayatından kesitler ve anılar da paylaşılacak.
SHOW TV'DE GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL
Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Showyılbaşı gecesinde de izleyicileri güldürmeye devam edecek. Programda Metin Özülkü, Norm Ender, Sibel Alaş ve daha pek çok ünlü isim skeçlerde rol alacak. Programda yılbaşı gecesine özel skeçler ve sürprizler yer alacak.
ATV'DE KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL VE YILDIZLAR BANA UZAK
ATV'de yılbaşı gecesinde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı yayınlanacak. Programda ünlüler yarışacak ve kazandıkları parayı bağışlayacaklar. Programda ayrıca yılbaşı gecesine özel sorular ve hediyeler de olacak. ATV'de ayrıca yeni bir dizi olan Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle ekrana gelecek
KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
Saat 20.00'de Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel programı ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
Saat 20.00'de Güldür Güldür Show Yılbaşı özel programı ekrana gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
Saat 20.00'de O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
Saat 20.00'de İbo Show Yılbaşı özel programı ekrana gelecek.
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