Yılbaşı akşamı televizyonda özel neler var? İşte TV kanallarının hazırladığı 2021 yılbaşı programları

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Televizyonda yayınlanan yılbaşı programları merak konusu oldu. Vatandaşlarımız TV'de yayınlanan 2021 yılbaşı programlarını merak ediyor. Yılbaşı akşamı televizsyonda neler var, hangi kanalda hangi programlar var sorusunun cevabı belli oldu. İşte TV'de olan yılbaşı programları...Kanal D - Çok Güzel Hareketler 2ATV - Kim Milyoner Olmak İsterStar TV - İBO ShowSHOW TV - Güldür Güldür ShowFOX TV - Şahane Hayaller, Kafalar KarışıkTV 8 - O Ses Türkiye Yılbaşı ÖzelTRT- Kalk Gidelim Final/Yılbaşı ÖzelSezon boyunca pandemi sebebiyle ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak. Seda Sayan yerine jüride Ebru Gündeş'in olması bekleniyor. O Ses Türkiye'nin 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı ekrana gelecek özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler de belli olmaya başladı. Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuklar belli olmaya başladı. Gecede; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu sahne alacak.Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel 67. bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çok Güzel Hareketler 31 Aralık yılbaşı gecesi yine izleyicileri eğlendirmeye geliyor. Peki, yılbaşı özel program konukları arasında kimler var? Ekrana geldiği ilk andan itibaren severek izlenen Çok Güzel Hareketler, yeni sezonu ile yine en çok izlenenler arasında yer alıyor. Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı konuklarıyla yayında olacak. Programa konuk olanlar arasında; Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak. Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'ye eski ekipte katılacak. Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak'ta katılan isimler arasında.31 Aralık Perşembe günü Star TV'de yılbaşına özel İbo Show programı yayınlanacak. Severek izlenen program İbo Show'un yılbaşı konukları merak ediliyor. Şarkılarla, eğlence ve kahkahanın bol olacağı programda Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olacak. İbo Show Yılbaşı program tanıtımı yayınlandı. Yılbaşı özel programında kahkaha, eğlence ve bol şarkının olacağı İbo Show'da sevilen isimler konuk olacak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği 'İbo Show', çok özel bir bölümle yeni yılı karşılayacak. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluşacak.Staff Film'in 4 sezondur devam eden dizi projesi olan Kalk Gidelim'in yılbaşı akşamı yayınlanacak olan final bölümünde Gülşen, Kubat ve Göksel sahne aldı. Gülşen, 2021'ye ekranda gireceği için mutlu olduğunu söylerken, ilk kez gösterdiği oyunculuk performansıyla ilgili "Nirvana" kelimesini kullandı. Yapımcı Eyüp Üstün, dizinin 135. bölümde final yapması kararıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu: "Hem oyuncu kadromuz, hem de teknik ekibimiz yaklaşık 4 senedir ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Pandemi döneminin de etkisiyle İstanbul'a gidiş-gelişleri de sınırlandırmak durumunda kaldık. Bu süreçte hem fiziki, hem de psikolojik olarak daha çok yorulan ekibimizi ailelerine kavuşturmanın iyi olacağını düşündük. Projemizi en güzel şekilde sonlandırmak üzere Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan 135. Bölümde bize yakışan en yüksek enerjimizle seyircimize veda edeceğiz. Kanalımız TRT1'e, tüm ekibimize ve seyircimize teşekkür ediyorum"