Yıktı perdeyi, eyledi viran: Messi geri dönmüyor

Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönmeyeceğini ve sağlık kontrollerine girmeyeceğni yönetime bildirdi.

Haber; Sporx.com
Yıktı perdeyi, eyledi viran: Messi geri dönmüyor
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29 Ağustos 2020 21:26
Barcelona'dan ayrılacağını yönetime bildiren Lionel Messi, kararından dönmeyeceğini kanıtladı.

İspanyol basınında yer alan son dakika bilgilerine göre Arjantinli oyuncu, 30 Ağustos pazar günü yapılacak sağlık kontrollerin ve sonrasında idmanlara katılmayacağını kulübe bildirdi ve böylece ayrılık büyük oranda kesinleşti.

Barcelona'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de, Messi'nin ayrılığı ile ilgili kısa süre içinde pazarlıkların başlayacağı ifade ediliyor.

Manchester City'nin favori gösterildiği Messi transferinde Juventus, PSG ve Inter'in de temaslarda bulunduğu kaydedildi.

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