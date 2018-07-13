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Yıkılmadı ayakta! Onu kimse durduramadı!
Yıkılmadı ayakta! Onu kimse durduramadı!
Barcelona'nın kadın futbol takımında atılan bu gol sosyal medyanın zirvesinde!
13 Temmuz 2018 09:17
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