Yıkılan sitenin müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yıkılan sitenin müteahhidi İstanbul'da yakalandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2023 17:08
Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de söz konusu karar üzerine Akay'ı Ataşehir'de yakaladı.

Şüpheli Akay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ