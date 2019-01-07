  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Yiğithan transferinde özel sözleşme

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar'ı oldukça ucuza malederken, Yiğithan'ın geri dönüşü için de zemin hazırladı.

Kaynak: Milliyet
Yiğithan transferinde özel sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2019 09:11
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar'ı oldukça ucuza malederken, Yiğithan'ın geri dönüşü için de zemin hazırladı.

Sarı-lacivertlilerin Sadık için Evkur Malatyaspor'a sadece 400 bin euro bonservis ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı-siyahlılara bonservisiyle birlikte gönderilen Yiğithan Güveli'nin satın alma önceliğinin de Fenerbahçe'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Sadık transferinde Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor'a vermişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için