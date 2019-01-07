Yiğithan transferinde özel sözleşme

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar'ı oldukça ucuza malederken, Yiğithan'ın geri dönüşü için de zemin hazırladı.
Sarı-lacivertlilerin Sadık için Evkur Malatyaspor'a sadece 400 bin euro bonservis ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı-siyahlılara bonservisiyle birlikte gönderilen Yiğithan Güveli'nin satın alma önceliğinin de Fenerbahçe'ye ait olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Sadık transferinde Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor'a vermişti.
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Sarı-lacivertlilerin Sadık için Evkur Malatyaspor'a sadece 400 bin euro bonservis ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı-siyahlılara bonservisiyle birlikte gönderilen Yiğithan Güveli'nin satın alma önceliğinin de Fenerbahçe'ye ait olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Sadık transferinde Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor'a vermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın