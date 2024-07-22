Yiğit Yalçın Çıtak, Paris'te 16. oldu

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris'te ikinci gün genel klasman mücadelesini 43 sporcu arasında 16'ncı bitirdi.

Yiğit Yalçın Çıtak, Paris'te 16. oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak üçüncü günün genel klasman mücadelesini, 43 sporcu arasında 16'ncı tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 7 kategorisinde yarışlara devam edildi.

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 7 kategorisinde beşinci yarışı 22'nci, altıncı yarışı 9'uncu sırada bitirdi.

Üçüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 16'ncı sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi, yarın iki yarışla devam edecek.

ILCA 7'de 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

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