Yiğit Şardan: "Mazbatayı elimize almadan doğru olmaz"

Galatasaray'da 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi adaylardan Yiğit Şardan da NTV Spor'a konuk oldu

Haber; NTVSpor
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Yiğit Şardan: 'Mazbatayı elimize almadan doğru olmaz'
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15 Haziran 2021 13:52
Galatasaray başkan adaylarından Yiğit Şardan, NTV Spor'a konuk olduğu programda Fatih Terim konusunda gelen soruya yanıt verdi.

Fatih Terim'le devam edip etmeme konusuna değinen Yiğit Şardan, "Bu durumun seçim malzemesi haline gelmesini istemeyiz. Mazbatayı elimize almadan 'devam' ya da 'bitti' demek doğru olmaz. Tabii ki her alternatifi de masaya yatıracağız. Sonuç olarak kiminle nasıl devam edileceğine başkan ve yönetim karar verir" dedi. 

Sportif Direktör pozisyonu ile ilgili 'Galatasaray'da Sportif Direktör görecek miyiz?' şeklinde sorulan soruya da cevap veren Şardan, "Evet" yanıtını verdi.

Şardan, böylece seçilmesi halinde Galatasaray'da futbol şubesinden sorumlu bir sportif direktörün görev yapacağını da resmen açıklamış oldu.


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