Yiğit Gülmezoğlu: 'Son şampiyon unvanı bizi motive ediyor'

CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek "Filenin Efeleri"nin smaçörü Yiğit Gülmezoğlu, geride kalan sezon ve ay-yıldızlı ekibin hedefleri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.



İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydeden milli voleybolcu, "Genç bir kadroyuz, dinamik bir ekibiz. Hazırlık dönemini çok verimli kullandığımızı düşünüyorum. Neşeli bir ortam var. Şu an heyecanımız, turnuvaya iyi bir başlangıç yapma yönünde." ifadelerini kullandı.



Çekya, Portekiz ve Belarus ile mücadele edecekleri yarın başlayacak CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu maçlarını değerlendiren Yiğit Gülmezoğlu, Öncelikli hedefimiz ilk maçı kazanmak. Sonra ikinci ve üçüncü maçı kazanmak. Bu şekilde adım adım düşünerek şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Hepimizin aklındaki şey bu. 'Son şampiyonuz' diyerek kendimize baskı kurmaktansa, bunu bir heyecan ve motivasyon olarak görüyoruz. Avrupa Ligi'nin en zor gruplarından biri bizim grubumuz. Biz de bunun üstesinden gelebilecek bir ekibiz." şeklinde konuştu.



- "Daha önce bir başarı elde edememiş olmak, bize bir motivasyon kaynağı olacaktır"



Yiğit Gülmezoğlu, Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı ayrı bir motivasyonla beklediklerini ifade etti.



Çok yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Gülmezoğlu, "Üç günde bir maç oynadık. Önce Altın Ligi oynayacağız. Arada bir aylık dinlenme süremiz olacak. Bir yenilenme süresi diyebiliriz. O süreden sonra Avrupa Şampiyonası'na hazır gireceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda daha önce bir başarı elde edememiş olmak, bize bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bunu en doğru şekilde kullanacağımıza inanıyorum." yorumunu yaptı.



- "Türkiye erkek voleybolunda bir ivme yakaladı"



Milli takımın genç oyunculardan kurulu olduğuna dikkati çeken Yiğit Gülmezoğlu, "Türkiye erkek voleybolunda bir ivme yakaladı. Buradaki jenerasyon her ne kadar genç olsa da bu sene takımlarında ilk 6'da mücadele eden oyunculardan oluşuyor. Bunu başarabiliyor olmak, bu ekibin önemli bir yerde olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Olimpiyat hayalinin olduğunu da vurgulayan milli voleybolcu, "Her sene bir önceki senenin üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Yakaladığımız jenerasyonla, 'Olimpiyatlar neden olmasın?' diyorum." şeklinde görüş belirtti.



- "Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum"



Uzun yıllar Arkas Spor'da görev yaptıktan sonra gelecek sezondan itibaren Halkbank forması giyecek Yiğit Gülmezoğlu, ayrılıktan dolayı burukluk yaşasa da yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini belirtti.



Geride kalan sezonu değerlendiren Gülmezoğlu, "Arkas Spor çok büyük bir kulüp. Böyle bir kulüpte her sene hedefiniz şampiyonluk oluyor. Ancak bu sene talihsiz birkaç sakatlık geçirdik. Pasör çaprazımızı sezon başında kaybettik. Efe, onun yerine gelerek çok iyi performans gösterdi. Burak'ı final dönemlerinde kaybettik. Sonradan tekrar döndü ve çok iyi performans sergiledi. Bunun gibi birkaç talihsiz olaya rağmen iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. İlk 4'te kalmayı başardık. Takımın hedefi olan Avrupa kupalarını garantiledik. Daha iyi olabilirdi ama yine de elimizden gelenin en iyisini yaptık." diye konuştu.



Arkas Spor'u her zaman ailesi gibi gördüğünü kaydeden milli voleybolcu, "Onlara çok şey borçluyum ama ne aldıysam geri verebildiğimi de düşünüyorum. Tabii ki ayrıldığım için içimde bir burukluk var. Şu an çok heyecanlı bir takım olan Halkbank'a adım attım. Bunun için hem gurur duyuyorum hem de yeni başarılar için önümüzdeki sezonu iple çekiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.