Yiğit Arslan, Beşiktaş Basketbol Takımında!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Arslan, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.
1996 doğumlu, 1.94 boyundaki milli basketbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Arslan, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.
1996 doğumlu, 1.94 boyundaki milli basketbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.
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