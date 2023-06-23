Yiğit Arslan, Beşiktaş Basketbol Takımında!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.

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Yiğit Arslan, Beşiktaş Basketbol Takımında!
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23 Haziran 2023 19:25
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Arslan, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

1996 doğumlu, 1.94 boyundaki milli basketbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

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