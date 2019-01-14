  •  
    - BİTEN TRANSFERLER - Türkiye'den 40 imza var
  •  
    Beşiktaş ve F.Bahçe'nin "İKİ" transfer kapışması
  •  
    "Clinton N'Jie perşembe İstanbul'a geliyor, imza"
  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri

Yevhen Seleznov'dan Galatasaray ve transfer açıklaması!

Devre arası tranfer döneminde Akhisarspor'dan Malaga'ya transfer olan Yevhen Seleznov, transfer süreci ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yevhen Seleznov'dan Galatasaray ve transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2019 16:02
Akhisarspor'dan ayrılan ve İspanya 2. Lig ekibi Malaga'ya transfer olan Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov, transfer sürecini değerlendirdi.

33 yaşındaki forvet oyuncusu, ''En iyi teklif İspanya'dan geldi ve benim için en doğrusu Malaga'ya gelmekti. Artık Galatasaray hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Türkiye'de geçrdiğim zamanı unutmak istiyorum. Sadece Karabükspor'da Igor Tudor ile oynadığım dönemi hatırlıyorum. Onunla beraber çalışmak çok güzeldi. Akhisarspor'da da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandım. Çoğu oyuncu kariyerinde bu kadar kupa bile kazanmamıştır.'' diye konuştu.

''BENİ GALATASARAY'A GÖNDERMEDİLER''

Akhisarspor'un kendisini Galatasaray'a göndermediğini söyleyen Seleznov, ''Fiziksel olarak en iyi durumumda olduğumu söyleyemem. Beni Galatasaray'a göndermek istemeyip Akhisarspor'un yedek takımına gönderen insanlar olduğu sürece nasıl %100 olabilirim ki?'' dedi.

Malaga ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, ''Malaga'nın tekrar La Liga'ya yükselmesi gerekiyor ve ben de buna yardımcı olacağım. İspanya'da oynamak hayalimdi.'' sözlerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için