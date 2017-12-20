Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kardemir Karabükspor'un 32 yaşındaki Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznov, Karabükspor'a veda etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kardemir Karabükspor'dan ayrıldığını açıklayan Yevhen Seleznov, paylaşımında Galatasaray maçındaki görüntülerini kullandı.
Yevhen Seleznov, bu sezon Karabükspor formasıyla 15 maça çıkarken 2 gol atma başarısı göstermişti.
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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kardemir Karabükspor'dan ayrıldığını açıklayan Yevhen Seleznov, paylaşımında Galatasaray maçındaki görüntülerini kullandı.
Yevhen Seleznov, bu sezon Karabükspor formasıyla 15 maça çıkarken 2 gol atma başarısı göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın