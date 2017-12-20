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Yevhen Seleznov, Karabükspor'a veda etti!

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznov, Karabük ekibine veda ettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Yevhen Seleznov, Karabükspor'a veda etti!
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20 Aralık 2017 18:49
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kardemir Karabükspor'un 32 yaşındaki Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznov, Karabükspor'a veda etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kardemir Karabükspor'dan ayrıldığını açıklayan Yevhen Seleznov, paylaşımında Galatasaray maçındaki görüntülerini kullandı.

Yevhen Seleznov, bu sezon Karabükspor formasıyla 15 maça çıkarken 2 gol atma başarısı göstermişti.

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