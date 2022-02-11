Yevhen Konoplyanka'dan sürpriz imza!

Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka, Polonya ekibi Cracovia'ya transfer oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Son olarak Shakhtar forması giyen 32 yaşındaki oyuncu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere bir buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Tecrübeli oyuncu, Shakhtar formasıyla bu sezon sadece 2 maça çıktı.





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