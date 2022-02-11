Yevhen Konoplyanka'dan sürpriz imza!

Polonya ekibi Cracovia, Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Yevhen Konoplyanka'dan sürpriz imza!
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11 Şubat 2022 20:30
Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka, Polonya ekibi Cracovia'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Son olarak Shakhtar forması giyen 32 yaşındaki oyuncu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere bir buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, Shakhtar formasıyla bu sezon sadece 2 maça çıktı.

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