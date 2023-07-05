'Yetenekli oyuncular bulup Konyaspor'a kazandıracağız''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da gençlik gelişim teknik sorumlusu Hakan Ünal açıklamalarda bulundu.



Ünal, "Öncelikle Konyaspor'da olduğumuz için çok mutluyuz. Konya bizim şehrimiz, bizim takımımız. Buradan yetenekli oyuncuları bulup Konyaspor'a kazandırma adına her türlü mücadeleyi vereceğiz. Konya'nın hangi bünyesince olursa olsun bizim için önemli değil. 1922 Konyaspor da olabilir, Konyaspor da olabilir. Verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. İlk önceki hedefimiz Konyaspor'umuza altyapımızdan A takıma oyuncu kazandırmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte gerekeni yapacağız. Yeni sezon İnşallah bize, ekibimize hayırlı olur. Konyaspor'umuz adına güzel bir sezon geçer. Yetenekli sporcuları kazanabileceğimiz bir sezon olur İnşallah" dedi.



(Haber: Yeni Konya)