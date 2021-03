Yeşilyurt, genç kadrosuyla Avrupa kupası sevinci yaşadı

CEV Challenge Kupası finalinde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı iki maçta da 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, genç kadrosuyla tarihinin en önemli başarısına imza attı.



Sezon başında mütevazı bir kadro kuran Sistem9 Yeşilyurt , 21,9 yaş ortalamasıyla Türk voleyboluna bir kupa daha kazandırdı.



Organizasyonun yarı finalinde Türk Hava Yolları'nı her iki maçta da 3-2 yenerek adını finale yazdıran Sistem9 Yeşilyurt , finalde de CSM Volei Alba'ya iki karşılaşmada da üstünlük kurdu.



- Kadronun yarısından fazlası genç



Sistem9 Yeşilyurt , antrenör Kamil Söz yönetiminde genç ağırlıklı bir kadroyla mücadeleye başladı.



Takımda 18 yaşında Alexia Caratasu, 19 yaşındaki sporcular İlayda Uçak ve Aybüke Tuna Çetinay, 20 yaşındaki oyuncular Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel ile Elise Tuana Köse, 21 yaşındaki İrem Nilşat Kaya ve 22 yaşındaki Buket Gülübay takımlarının başarısında önemli rol oynadı.



Kaptanlığını Buket Gülübay'ın yaptığı Sistem9 Yeşilyurt 'da 29 yaşındaki Jennifer Cross, 25 yaşındaki Lana Scuka de yer alıyor.



Uzun yıllar A Milli Takım'a hizmet veren ve kulüpler bazında büyük başarılara imza atan Neslihan Demir, Esra Gümüş, Bahar Toksoy gibi isimleri yetiştiren Sistem9 Yeşilyurt , genç kadrosuyla önemli bir başarı yakaladı.



- Son 2 sezonda büyük atılım yaptı



1956 yılında voleybol faaliyetlerine başlayan Yeşilyurt , 2000'li yıllarda alt ligde mücadele etmekten kurtulamadı.



İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Sistem9 Yeşilyurt , 2019-2020'de tekrar Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başladı. 2019-2020'nin normal sezonunu 5. sırada tamamlayan takım, bu sezon CEV Challenge Kupası'nda yer alma hakkı elde etti.



- Namağlup şampiyon



Başkanlığını Necmettin Karabacak'ın yaptığı Sistem9 Yeşilyurt , CEV Challenge Kupası'nda namağlup şampiyon olmayı başardı.



CEV Challenge Kupası son 16 turunda Litvanya temsilcisi TK Kaunas'ı 3-0 yenen Sistem9 Yeşilyurt , çeyrek finalinde ise Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımına 3-0 üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.



Yarı finalde Türk Hava Yolları'na rakip olan Sistem9 Yeşilyurt , rakibini her iki maçta 3-2 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde de başarılı performansını sürdüren Sistem9 Yeşilyurt , CSM Volei Alba'ya da şans vermedi ve iki karşılaşmayı da 3-0'lık skorlarla kazandı.



- Voleybolda 23. kupayı Türkiye'ye kazandırdı



Sistem9 Yeşilyurt , kulüpler bazında kadınlar ve erkeklerde olmak üzere Türk voleyboluna 23. kupayı kazandırdı.



Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazanan VakıfBank, toplam 9 kupayla Türk voleyboluna en çok başarı getiren takım oldu. 4 kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3, Challenge Kupası ve Top Teams'te birer kupa aldı.



Eczacıbaşı VitrA, birer Şampiyonlar Ligi, Kupa Galipler Kupası ve CEV Kupası ile 2 Dünya Kulüpler şampiyonluğu olmak üzere 5 kupa alma başarısı gösterdi.



Birer Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası kupasını müzesine götüren Fenerbahçe ayrıca CEV Kupası'nda bir kez şampiyonluğa ulaştı.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 kez Challenge Kupası'nda şampiyon olurken, aynı organizasyonda bu sezon Sistem9 Yeşilyurt kupayı kazandı.



Erkeklerde ise Halkbank CEV Kupası'nda, Arkaspor ile Fenerbahçe ise Challenge Kupası'nda Türk voleyboluna birer şampiyonluk kazandırdı.



- Kamil Söz: "Genç ve yerli ağırlıklı oyuncularla bunu başarmak önemli"



Geçmiş sezonlarda Fenerbahçe ile CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Sistem9 Yeşilyurt Antrenörü Kamil Söz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genç ve yerli ağırlıklı oyuncularla bunu başarmak önemli. Bu çocuklarla başarıyı kazanmak ciddi keyifliydi. Özellikle Türk oyuncuların ön planda olması ve namağlup kazanmak mutluluk verici." dedi.



CSM Volei Alba'nın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Söz, "İkinci maç öncesi tedirgindik. Oyuncularım da çok heyecanlı olduklarını söyledi. Konuştuk ve rahatlattık. 'Her şey güzel olacak' dedik ve sonuçta bunu başardık." diye konuştu.



Türk voleyboluna hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Söz, "Bu başarı Türk voleybolunda bir ivme daha yaratacaktır. Genç oyuncularla bunu başardık ve A Milli Takım'a doğrudan yansıyacaktır. En büyük kazanım budur. Bu çocukların hepsi A milli olacak. Bu kupa benim için de çok değerli. Tecrübe kazanmak için kurduğumuz takımla kupayı kazandık." şeklinde görüş belirtti.



- Ulusoy: "Büyük fedakarlıklar ve emeklerle bu noktaya geldik"



Takımın idari menajer İdil Ulusoy ise başarıya inandıklarını vurgulayarak, "Büyük fedakarlıklar ve emeklerle bu noktaya geldik. Zaman zaman hayal kırıklığı yaşadık, zorlandığımız anlar oldu. Kızların genç olması ekip olarak bizi zorladı. Yılmadık ve başardık. Kızlarla ve ekiple bütünleştik, zor bir şeyi başardık. Başarının tanımını da değiştirdik. Çok mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.



Başkan Necmettin Karabacak'ın takıma çok büyük destek verdiğini anlatan Ulusoy, şunları söyledi:



"Teknik ekibin tecrübeli olması çok önemliydi. Kamil hoca süreci çok iyi yönetti. Arka planda biz önemli destek verdik. Hepimizin büyük emeği var. Bütçe fazla olmadan, doğru yönetimle ve taktikle başarının gelebileceğini kanıtlamış olduk. Bu umarım diğer yönetimlere, antrenörlere ilham verir."



Sezon başında 7 oyuncunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığına dikkati çeken Ulusoy, "Biz bu sıkıntıyı ilk yaşayan takımlardan biriydik. Çok zor süreç oldu. Takım çok genç ve rotasyona sokabileceğimiz oyuncu yoktu. Çok uğraş verdik. Anne gibi hepsiyle ilgilendim. Yönetim de destek verdi. Zor oldu ama atlatarak başarıya ulaştık." diyerek sözlerini tamamladı.