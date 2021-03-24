Yeşilyurt, Avrupa kupasına 1 adım uzakta

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nı kazanmaya odaklandı.

Haber; AA
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Yeşilyurt, Avrupa kupasına 1 adım uzakta
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24 Mart 2021 13:50
Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finalinin ikinci maçında bugün Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Rakibini Romanya'da 3-0 mağlup eden Sistem9 Yeşilyurt, karşılaşmada da her türlü galibiyetle kupayı kazanabilecek. 

Sistem9 Yeşilyurt'a tarihinin en önemli başarısı için 2 set alması da yeterli olacak. 



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