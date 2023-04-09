Yeşil Sol Parti milletvekili adayları listesi 2023 | Aday adayları açıklanmıştı
Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 17:54 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2023 17:54
Yeşil Sol Parti milletvekili adayları listesi 2023 | Aday adayları açıklanmıştı
2023 Yeşil Sol Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Yeşil Sol Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. Peki, Yeşil Sol Parti Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Yeşil Sol Parti adayları listesi
HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye'nin yolunu açacak seçimler olur" dedi.
HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK'ye teslim edildi. YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi:
"Bizim için hem mutlu hem de üzücü bir gün. Üzücü bir gün, Halkların Demokratik Partisi ile seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor ve kapatma tehdidi devam ediyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye'nin yolunu açacak seçimler olur."
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 Yeşil Sol Parti'nin İl il adayları şöyle:
1 ADANA TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ 2 ADANA FERHAT KABAİŞ 3 ADANA ROJBİN ÇELİK 4 ADANA MEHMET KARAKIŞ 5 ADANA DELAL MAMUK 6 ADANA BARIŞ KARABIYIK 7 ADANA ŞÜKRAN EFETÜRK 8 ADANA MÜNİR KORKMAZ 9 ADANA SEVİL ARACI 10 ADANA HÜSEYİN AĞAÇ 11 ADANA EVRİM AYMAN 12 ADANA SERKAN NAR 13 ADANA HAFİZE ATLI 14 ADANA NEZİR DORAK 15 ADANA SUAT NACAR
1 ADIYAMAN ALİ KENANOĞLU 2 ADIYAMAN HAYRİYE KORKMAZ 3 ADIYAMAN MEHMET SELİM ÖZBEK 4 ADIYAMAN BİRSEN TUNÇ SİRKECİ 5 ADIYAMAN HASAN SABRİ YORULMAZ
1 AFYONKARAHİSAR HELİN ELİF GEYİK 2 AFYONKARAHİSAR ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ 3 AFYONKARAHİSAR TÜLAY KILINÇ 4 AFYONKARAHİSAR MEHMET ÇALASIN 5 AFYONKARAHİSAR AYŞENUR DİLAN KARADEMİR 6 AFYONKARAHİSAR BATUHAN ÇITAKBAŞ
1 ANTALYA HAKKI SARUHAN OLUÇ 2 ANTALYA CANAN ÇALAĞAN 3 ANTALYA MUHSİN TAŞAR 4 ANTALYA ZÖHRE TEDİK 5 ANTALYA ERBAKAN TAĞ 6 ANTALYA HÜLYA HASBAY 7 ANTALYA SELAMİ ÖZYAŞAR 8 ANTALYA NİGAR DURMUŞ 9 ANTALYA FIRAT EREN 10 ANTALYA NERİMAN BAKIR 11 ANTALYA HASAN DOĞAN 12 ANTALYA HÜLYA AKTAŞ 13 ANTALYA EYUP UŞMA 14 ANTALYA KAMİLE YILMAZ 15 ANTALYA MAHİR DOĞAN 16 ANTALYA NEFİSE OĞUZ 17 ANTALYA SERDAR KÖŞKEROĞLU
1 SAKARYA SELAHATTİN YILMAZ 2 SAKARYA NAHİDE DOĞAN 3 SAKARYA İBRAHİM ÇELİK 4 SAKARYA FİLİZ TURAK 5 SAKARYA FETHİ BULUŞ 6 SAKARYA HÜSEYİN ATILGAN 7 SAKARYA MERAL ATMAN 8 SAKARYA HÜSEYİN KAYA
1 SAMSUN EMEL ZENGİN ÇAKIR 2 SAMSUN SAVAŞ KARADUMAN 3 SAMSUN MENEKŞE TUREN 4 SAMSUN MAHMUT SÜRMELİ 5 SAMSUN GÜNER KARADUMAN 6 SAMSUN VEDAT ÜNAL 7 SAMSUN AHMET YALÇIN 8 SAMSUN OSMAN BAYRAK 9 SAMSUN ORHAN GAZİ KOFOĞLU