Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 17:54 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 17:54

Yeşil Sol Parti milletvekili adayları listesi 2023 | Aday adayları açıklanmıştı

2023 Yeşil Sol Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Yeşil Sol Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. Peki, Yeşil Sol Parti Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Yeşil Sol Parti adayları listesi

Yeşil Sol Parti milletvekili adayları listesi 2023 | Aday adayları açıklanmıştı
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HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye'nin yolunu açacak seçimler olur" dedi.
HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK'ye teslim edildi. YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi:

"Bizim için hem mutlu hem de üzücü bir gün. Üzücü bir gün, Halkların Demokratik Partisi ile seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor ve kapatma tehdidi devam ediyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye'nin yolunu açacak seçimler olur."




YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023  
 Yeşil Sol Parti'nin İl il adayları şöyle:

1    ADANA    TULAY    HATIMOĞULLARI ORUÇ
2    ADANA    FERHAT    KABAİŞ
3    ADANA    ROJBİN    ÇELİK
4    ADANA    MEHMET    KARAKIŞ
5    ADANA    DELAL    MAMUK
6    ADANA    BARIŞ    KARABIYIK
7    ADANA    ŞÜKRAN    EFETÜRK
8    ADANA    MÜNİR    KORKMAZ
9    ADANA    SEVİL    ARACI
10    ADANA    HÜSEYİN    AĞAÇ
11    ADANA    EVRİM    AYMAN
12    ADANA    SERKAN    NAR
13    ADANA    HAFİZE    ATLI
14    ADANA    NEZİR    DORAK
15    ADANA    SUAT    NACAR

1    ADIYAMAN    ALİ    KENANOĞLU
2    ADIYAMAN    HAYRİYE    KORKMAZ
3    ADIYAMAN    MEHMET SELİM    ÖZBEK
4    ADIYAMAN    BİRSEN    TUNÇ SİRKECİ
5    ADIYAMAN    HASAN SABRİ    YORULMAZ

1    AFYONKARAHİSAR    HELİN ELİF    GEYİK
2    AFYONKARAHİSAR    ÇAĞDAŞ SİNAN    DAĞ
3    AFYONKARAHİSAR    TÜLAY    KILINÇ
4    AFYONKARAHİSAR    MEHMET    ÇALASIN
5    AFYONKARAHİSAR    AYŞENUR DİLAN    KARADEMİR
6    AFYONKARAHİSAR    BATUHAN    ÇITAKBAŞ

1    AĞRI    SIRRI      SAKİK
2    AĞRI    NEJLA    DEMİR
3    AĞRI    HEVAL    BOZDAĞ
4    AĞRI    ZELAL    YILMAZ


1    AMASYA    HAYDAR    GÖRGÜ
2    AMASYA    ZÜLBİYE    YILMAZ
3    AMASYA    ENVER    LAÇİN

1    ANKARA-1    EMİRALİ    TÜRKMEN
2    ANKARA-1    SELMA    GÜRKAN
3    ANKARA-1    ALİ    ÖZKAN
4    ANKARA-1    RUKEN DİLARA    ZAF
5    ANKARA-1    ERCAN SADIK     İPEKÇİ
6    ANKARA-1    SILA    ALTUN
7    ANKARA-1    ÇAĞDAŞ SİNAN    KÜPELİ
8    ANKARA-1    ZİŞAN    KÜRÜM YILMAZ
9    ANKARA-1    MEHMET AKIN    ATAUZ
10    ANKARA-1    HATİCE    GÖZEN
11    ANKARA-1    BÜLENT    KAYA
12    ANKARA-1    EROL    AKKUŞ
13    ANKARA-1    UFUK    ÖZEL
1    ANKARA-2    OĞUZ    FİDAN
2    ANKARA-2    GÜLTEN    KAHRAMAN
3    ANKARA-2    EVREN    ÇEVİK
4    ANKARA-2    SİMA    ARİ
5    ANKARA-2    HÜSEYİN    GEVHER
6    ANKARA-2    MUSTAFA    YAVAŞOĞLU
7    ANKARA-2    MURAT    ÇELİK
9    ANKARA-2    BAHYETTİN    BATUR
1    ANKARA-3    METİN     KILIÇ
2    ANKARA-3    ALİŞAN    ŞAHİN
3    ANKARA-3    ÖZLEM     BOYRAZ ÖZEL
4    ANKARA-3    İSMET    İLKUTLU
6    ANKARA-3    HÜSEYİN     ÖZKAN
7    ANKARA-3    HACER    KELLECİ KAPLAN
8    ANKARA-3    FECRİ    ASLANKAN
10    ANKARA-3    MEHMET VEYSEL    TEMELLİ
12    ANKARA-3    ÖZCAN    OTİ

1    ANTALYA    HAKKI SARUHAN    OLUÇ
2    ANTALYA    CANAN    ÇALAĞAN
3    ANTALYA    MUHSİN    TAŞAR
4    ANTALYA    ZÖHRE    TEDİK
5    ANTALYA    ERBAKAN    TAĞ
6    ANTALYA    HÜLYA    HASBAY
7    ANTALYA    SELAMİ    ÖZYAŞAR
8    ANTALYA    NİGAR    DURMUŞ
9    ANTALYA    FIRAT    EREN
10    ANTALYA    NERİMAN    BAKIR
11    ANTALYA    HASAN    DOĞAN
12    ANTALYA    HÜLYA    AKTAŞ
13    ANTALYA    EYUP    UŞMA
14    ANTALYA    KAMİLE    YILMAZ
15    ANTALYA    MAHİR    DOĞAN
16    ANTALYA    NEFİSE    OĞUZ
17    ANTALYA    SERDAR    KÖŞKEROĞLU

1    ARTVİN    FULDEN    ŞAHİN
2    ARTVİN    SABRİ    VAYİÇ

1    AYDIN    EBRÜ    GÜNAY
2    AYDIN    ROJİN    TANHAN DOĞAN
3    AYDIN    SİNAN    ÇAKMAKÇİ
4    AYDIN    MEDİHA    AYHAN
5    AYDIN    ABDURRAHMAN    SARAN
6    AYDIN    ALİ    DAĞ
7    AYDIN    ZERRİN    ALPARSLAN
8    AYDIN    MUHARREM    ŞENOL

1    BALIKESİR    MUSTAFA    YILDIZ
2    BALIKESİR    GÜL    ERTUNAN KARAASLAN
3    BALIKESİR    CANŞAH    ÇELİK
4    BALIKESİR    MEHMET    ASLAN
5    BALIKESİR    MEHMET    ÇELİKTEN
6    BALIKESİR    EMİN    FİLİZ
7    BALIKESİR    FİKRİYE    YADIRGI
8    BALIKESİR    NEVİN    YILMAZ ÇAKALOZ
9    BALIKESİR    MEDİNE    ÇAĞLIYAN

1    BİLECİK    HÜSEYİN    AĞLAR
2    BİLECİK    ZÜLEYHA    ÇENGEL

1    BİNGÖL    ÖMER FARUK    HÜLAKÜ
2    BİNGÖL    CEMİLE    TURHALLI BALSAK
3    BİNGÖL    FARUK     ARIS

1    BİTLİS    HÜSEYİN    OLAN
2    BİTLİS    SEMRA    ÇAĞLAR GÖKALP
3    BİTLİS    ENVER    BARİN

1    BOLU    GÜNAY    BATUR
2    BOLU    ÇİÇEK    TUTUŞ
3    BOLU    ÖYKÜ ILGIN    GÜRSES

1    BURDUR    REYHAN    YİĞİT
2    BURDUR    MURAT    YANMAZ
3    BURDUR    SEMRA    BAYSAL

1    BURSA-1    CEYLAN    EROL ERDOĞAN
2    BURSA-1    CAHİT    KIRKAZAK
3    BURSA-1    SÜMBÜL    ORHAN
4    BURSA-1    KEMALETTİN    YILDIZ
5    BURSA-1    MAHKUM    TAŞ
6    BURSA-1    RÜSTEM    AVCI
7    BURSA-1    ABDULKADİR    BAYDUR
8    BURSA-1    MEHMET ALİ    DOĞU
9    BURSA-1    BERKAY    AKKUŞ
10    BURSA-1    SERHAT    ÇELİK
1    BURSA-2    NECDET    İPEKYÜZ
2    BURSA-2    AYTEN    AVDAN
3    BURSA-2    RASİM    ÇELİK
4    BURSA-2    EYLEM    DİNDAROĞLU
5    BURSA-2    KEMALETTİN    DOĞAN
6    BURSA-2    YÜCEL    YENTÜRK
7    BURSA-2    BAHAR    TOPRAK
8    BURSA-2    HAKİM    TOKMAK
9    BURSA-2    MAZLUM    TAŞ
10    BURSA-2    MEHMET BURAK    KOYUNCU

1    ÇANAKKALE    ADİLE    YALÇIN
2    ÇANAKKALE    SİNAN    EKİNCİ
3    ÇANAKKALE    SEDA    ALÇINAR
4    ÇANAKKALE    ERGİN    FİDAN

1    ÇANKIRI    HAKAN CAN    NESLİOĞLU
2    ÇANKIRI    MELİHA    DURMUŞ

1    ÇORUM    ŞEREF    KARATAŞ
2    ÇORUM    FADİME    GÜLER ELİK
3    ÇORUM    ÜMİT    KÜÇÜKBAYATLILI
4    ÇORUM    MUHARREM    ÖZÜNEL

1    DENİZLİ    ABDULLAH    KOÇ
2    DENİZLİ    ŞENOL    AKYOL
3    DENİZLİ    MAHİDE    ÖZTÜRK
4    DENİZLİ    MURAT    ENGİZ
5    DENİZLİ    SONGÜL    AKKOYUN
6    DENİZLİ    ELİF     KAVİLİ
7    DENİZLİ    HAVVA    MEŞE

1    DİYARBAKIR    BERDAN    ÖZTÜRK
2    DİYARBAKIR    HALİDE    TÜRKOĞLU
3    DİYARBAKIR    OSMAN CENGİZ    ÇANDAR
4    DİYARBAKIR    ADALET    KAYA
5    DİYARBAKIR    SERHAT    EREN
6    DİYARBAKIR    SEVİLAY    ÇELENK ÖZEN
7    DİYARBAKIR    MEHMET    KAMAÇ
8    DİYARBAKIR    CEYLAN    AKÇA CUPOLO
9    DİYARBAKIR    MEHMET EMİN    AKTAR
10    DİYARBAKIR    AZAD    BARIŞ
11    DİYARBAKIR    SONGÜL    AYTEK AVŞAR
12    DİYARBAKIR    SAMET    MENGÜÇ

1    EDİRNE    HANIM    GÜZEL
2    EDİRNE    SERDAL    ZIMBA
3    EDİRNE    ÖZLEM    ÖZDEMİR
4    EDİRNE    ERDAL    AYDEMİR

1    ELAZIĞ    SAVAŞ    ERDOĞAN
2    ELAZIĞ    NURŞAT    YEŞİL
3    ELAZIĞ    FUAT    DOĞAN
4    ELAZIĞ    SULTAN    YARAY
5    ELAZIĞ    NURETTİN    BOĞATEKİN

1    ERZİNCAN    HAYDAR    POLAT
2    ERZİNCAN    AYFER    TURĞUT

1    ERZURUM    MERAL    DANIŞ BEŞTAŞ
2    ERZURUM    ABDURRAHMAN    SEVER
3    ERZURUM    BAHAR    GÖKSU
5    ERZURUM    AYŞAN    TARLAN

1    ESKİŞEHİR    ALİ İHSAN    GEZER
2    ESKİŞEHİR    FELEK    AKSOY
3    ESKİŞEHİR    MÜSLÜM    KOYUN
4    ESKİŞEHİR    FADİME    PULAT
5    ESKİŞEHİR    DİLAVER    ASLAN
6    ESKİŞEHİR    ALEYNA CEREN    KÖKOĞLU

1    GAZİANTEP    SEVDA    KARACA DEMİR
2    GAZİANTEP    MURAT    SARISAÇ
3    GAZİANTEP    SONGÜL    KOÇDAĞ
4    GAZİANTEP    MUSA    AYDIN
5    GAZİANTEP    DİLAN    GÜLER
6    GAZİANTEP    KAHRAMAN    ÇİÇEK
7    GAZİANTEP    FATMA    BAYINDIR ÖZGÜR
8    GAZİANTEP    ABDULLAH    GÖZEN
9    GAZİANTEP    AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP    ARSLAN
10    GAZİANTEP    EDHEM    ÜNAL
11    GAZİANTEP    ELİF    YALÇIN
12    GAZİANTEP    YILMAZ    AÇAN
13    GAZİANTEP    SİNEM    ERENER BALLAN
14    GAZİANTEP    MUHAMMED SAİD    GÖRGÜN

1    GİRESUN    RAMAZAN    DOĞRU
2    GİRESUN    BEKİR    YILMAZ
3    GİRESUN    SANEM DENİZ    KURAL
4    GİRESUN    BÜLENT    UZUN

1    GÜMÜŞHANE    ELİF    ÇİFTÇİ
2    GÜMÜŞHANE    NEHİR    SEVİM

1    HAKKARİ    VEZİR COŞKUN    PARLAK
2    HAKKARİ    ÖZNUR    BARTİN
3    HAKKARİ    ONUR     DÜŞÜNMEZ

1    HATAY    KEREM    NALBANT
2    HATAY    ŞİRİN NUR    VURAL
3    HATAY    NİHAT    ERASLAN
4    HATAY    MEHTA    SERT
5    HATAY    YUSUF    KİMYON
6    HATAY    MEDİHA    ÖNCEL MUHAMMAD
7    HATAY    HASAN FEHMİ    GÖRÜR
8    HATAY    GÖNÜL    ÖZTÜRK
9    HATAY    MEVLÜT    BULGUR
10    HATAY    ERCÜMENT    KİMYON
11    HATAY    HERDEM    ACAR

1    ISPARTA    CÜNEYT    LALOĞLU
2    ISPARTA    NAZLI    TABAK
3    ISPARTA    MEHMET    TAŞÇI
4    ISPARTA    NURTEN    KARAGÖZ

1    MERSİN    ALİ    BOZAN
2    MERSİN    PERİHAN    KOCA
3    MERSİN    MUSTAFA    TÜRK
4    MERSİN    HAMDİYE    KIRICI
5    MERSİN    ŞERİF    DURMAZ
6    MERSİN    HACI BAYRAM    KIZARTICI

1    İSTANBUL-1    SIRRI SÜREYYA    ÖNDER
2    İSTANBUL-1    KEZİBAN     KONUKCU KOK
3    İSTANBUL-1    HAKAN      ÖZTÜRK
4    İSTANBUL-1    TURGUT    ÖKER
5    İSTANBUL-1    DERSİM    DAĞ
6    İSTANBUL-1    ÖZTÜRK    TÜRKDOĞAN
8    İSTANBUL-1    ABDULCEBAR    BARIŞ 
10    İSTANBUL-1    TUNCAY    GÖKÇE
11    İSTANBUL-1    ERDAL    GÜZEL
12    İSTANBUL-1    PERVİN    TUNBUL
13    İSTANBUL-1    AYHAN    ERGENÇ
14    İSTANBUL-1    ÇİĞDEM    BEKİROĞLU SADİOĞLU
15    İSTANBUL-1    DEVRİM    ŞİMŞEK
16    İSTANBUL-1    BURCU    AYYILDIZ
17    İSTANBUL-1    BEKİR    KIRICI
18    İSTANBUL-1    SILA    ÖZTÜRK
19    İSTANBUL-1    HÜSNÜ    ALKAN
20    İSTANBUL-1    ÖZGÜL    BİNGÖL
21    İSTANBUL-1    ALAETTİN    ALTINTAŞ
22    İSTANBUL-1    NİLAY    KUŞ   
24    İSTANBUL-1    CEVRİYE    AYDIN
25    İSTANBUL-1    ALİ    ŞENGÜL
26    İSTANBUL-1    ZEKİNE    TÜRKERİ
27    İSTANBUL-1    İSHAK    KARAKAŞ
28    İSTANBUL-1    AYŞE    TEPE DOĞAN
29    İSTANBUL-1    ALİ    DOĞAN
30    İSTANBUL-1    AYTEN    BİNGÖL
31    İSTANBUL-1    REŞİT    KÖÇEROĞLU
32    İSTANBUL-1    ROZERİN    KAYA
33    İSTANBUL-1    NEFİSE    AKSOY
34    İSTANBUL-1    YILMAZ    CESUR
35    İSTANBUL-1    YAĞMUR    KAVAK
1    İSTANBUL-2    CENGİZ    ÇİÇEK
2    İSTANBUL-2    ÖZGÜL    SAKİ
3    İSTANBUL-2    HASAN KAYA    CEMAL
4    İSTANBUL-2    ONUR    HAMZAOĞLU
5    İSTANBUL-2    KAMİLE    KANDAL
6    İSTANBUL-2    HIDIR    KARADAŞ       
10    İSTANBUL-2    DİLŞAT    CANBAZ KAYA
11    İSTANBUL-2    ERDAL    DOĞAN
12    İSTANBUL-2    AYŞEN      AKSOY
13    İSTANBUL-2    AHMET    SAYMADİ
14    İSTANBUL-2    MENEKŞE    KIZILDERE
15    İSTANBUL-2    CELAL    ALPHAN
16    İSTANBUL-2    HAZAN    İLİK
17    İSTANBUL-2    SERVET    GÜZEL
18    İSTANBUL-2    BERFİN    POLAT
19    İSTANBUL-2    MUSTAFA    ÖZTÜRK      
21    İSTANBUL-2    ŞADİ    ÖZDEMİR
22    İSTANBUL-2    MEHMET    TİMURTAŞ
23    İSTANBUL-2    NURAY    ONUK
24    İSTANBUL-2    ABDURRAHMAN    ÖZTÜRK
25    İSTANBUL-2    GÜNER    BASUT
26    İSTANBUL-2    GÖKHAN    ÇETİN        
1    İSTANBUL-3    ÇİĞDEM    KILIÇGÜN UÇAR
2    İSTANBUL-3    İSKENDER    BAYHAN
3    İSTANBUL-3    ÇİÇEK    OTLU
4    İSTANBUL-3    CELAL    FIRAT
5    İSTANBUL-3    CEMİL    GÜNGÖREN
6    İSTANBUL-3    KEREM    FIRTINA
7    İSTANBUL-3    İLKNUR    BİROL
8    İSTANBUL-3    ABDULHAKİM    DAŞ
9    İSTANBUL-3    ÇİÇEK    ARIÇ
10    İSTANBUL-3    EDİP    ARSLAN
11    İSTANBUL-3    ERDAL    ATAŞ         
14    İSTANBUL-3    FERDİ    YAMAR
15    İSTANBUL-3    NALAN    ÇELİK
16    İSTANBUL-3    UĞUR    ŞEKER
17    İSTANBUL-3    NEVRİM    KOTANOĞLU
18    İSTANBUL-3    YUSUF    YALVAÇ
19    İSTANBUL-3    GÜLFİRAZ    SAĞLIK
20    İSTANBUL-3    HÜSEYİN    ÇALİŞCİ
21    İSTANBUL-3    ELİF    BAYSAL
22    İSTANBUL-3    NİZAMETTİN    ÖZTÜRK
23    İSTANBUL-3    ÖZGÜL    BAYDOĞAN
24    İSTANBUL-3    ERCAN    SAĞLAM
25    İSTANBUL-3    NESRİN    ARSLAN
26    İSTANBUL-3    FAİK    DELİ
27    İSTANBUL-3    FATMA    KÖMÜRCÜ
28    İSTANBUL-3    HÜSEYİN    FİDANBOY
29    İSTANBUL-3    LEVENT    GÖKÇEK
30    İSTANBUL-3    AYŞE    CENGİZ
31    İSTANBUL-3    ABDURRAZAK    EKİNCİ
32    İSTANBUL-3    ŞABAN ROŞAN    IŞIKTAŞ
33    İSTANBUL-3    PINAR    KAYALAR
34    İSTANBUL-3    MEHMET ŞERİF    ÖNER
35    İSTANBUL-3    ERGÜN    ŞİMŞEK
36    İSTANBUL-3    İRFAN    HÜLAKÜ

1    İZMİR-1    BURCUGÜL    ÇUBUK
2    İZMİR-1    ABDULMECİT    YILDIRIM
3    İZMİR-1    SEMRA    KIRATLI         
1    İZMİR-2    İBRAHİM    AKIN
2    İZMİR-2    CANAN    KEBENÇ ÖZKAN
    
1    KARS    GÜLÜSTAN    KILIÇ KOÇYİĞİT
2    KARS    GÜLCAN    ALP 
3    KARS    SERTAÇ    ÇELİKKALELİ

1    KASTAMONU    BERRİN    SELBUZ
2    KASTAMONU    FİKRET    TUFANYAZICI
3    KASTAMONU    SÖZDAR    AKDOĞAN

1    KAYSERİ    DAĞISTAN    BUDAK
2    KAYSERİ    NURAN    ERGEN KILIÇ
3    KAYSERİ    HASAN    DAŞKIN
4    KAYSERİ    FADİK    TEMİZYÜREK
5    KAYSERİ    İZZET    KAPLAN
6    KAYSERİ    RANA    BERK
7    KAYSERİ    İHSAN    SARIYAR
8    KAYSERİ    SELMA    KARAMAN
9    KAYSERİ    ALİ      ÇELEBİ
10    KAYSERİ    NECLA    AKTAY

1    KIRKLARELİ    MERAL    GARİP
2    KIRKLARELİ    ERDAL    TEKTAŞ
3    KIRKLARELİ    AYŞEN ECE    KAVAS

1    KIRŞEHİR    MUSTAFA    KARAMAN
2    KIRŞEHİR    BEHİYE    AKYOL

1    KOCAELİ    ÖMER FARUK    GERGERLİOĞLU

1    KONYA    MULLA    ŞİMŞEK      

1    KÜTAHYA    AYŞEGÜL    KORKUTAN
2    KÜTAHYA    BİLAL    BİLİN
3    KÜTAHYA    AZİME    DAŞ
4    KÜTAHYA    NİHAT     YILDIRIM
5    KÜTAHYA    FİLİZ    PEŞTEK KESKİN

1    MALATYA    PERİHAN    YÜCEKAYA
2    MALATYA    YUSUF    BOZKUŞ
3    MALATYA    SEVİM    ALAGÖZ
4    MALATYA    HÜSEYİN    KILINÇ
5    MALATYA    ROZERİN    ERCAN
 
1    MANİSA    HABİP    EKSİK    

1    KAHRAMANMARAŞ    HÜSEYİN     EROĞLU
2    KAHRAMANMARAŞ    AYŞEGÜK    DEMİROĞLU

1    MARDİN    SALİHA    AYDENİZ
2    MARDİN    KAMURAN    TANHAN
3    MARDİN    BERİTAN    GÜNEŞ
4    MARDİN    GEORGE    ASLAN
6    MARDİN    SELAHATTİN    ERTAŞ

1    MUĞLA    HASAN     YILDIRIM

1    MUŞ    SEZAİ    TEMELLİ
2    MUŞ    SÜMEYYE    BOZ
3    MUŞ    SERHAT    DURSUN

1    NEVŞEHİR    CAFER    KILIÇ

1    NİĞDE    YASEMİN    KAYA
2    NİĞDE    CUMALİ    ADIGÜZEL
3    NİĞDE    MEDİNE    ÇEKEN

1    ORDU    İBRAHİM    ÖZDEMİREL
2    ORDU    NURCAN    KARASU
3    ORDU    ŞEREF    ÖZKAN
4    ORDU    ÖZDEN    ÜNAL
5    ORDU    ORHAN    KOCA
6    ORDU    ERTAN    KABADAYI

1    RİZE    AYŞE    BEKAR
2    RİZE    NECMETTİN    DURMUŞ
3    RİZE    ALİ HAMDİ    CUVELEK

1    SAKARYA    SELAHATTİN    YILMAZ
2    SAKARYA    NAHİDE    DOĞAN
3    SAKARYA    İBRAHİM    ÇELİK
4    SAKARYA    FİLİZ    TURAK
5    SAKARYA    FETHİ    BULUŞ
6    SAKARYA    HÜSEYİN    ATILGAN
7    SAKARYA    MERAL    ATMAN
8    SAKARYA    HÜSEYİN    KAYA

1    SAMSUN    EMEL    ZENGİN ÇAKIR
2    SAMSUN    SAVAŞ    KARADUMAN
3    SAMSUN    MENEKŞE    TUREN
4    SAMSUN    MAHMUT    SÜRMELİ
5    SAMSUN    GÜNER    KARADUMAN
6    SAMSUN    VEDAT    ÜNAL
7    SAMSUN    AHMET    YALÇIN
8    SAMSUN    OSMAN    BAYRAK
9    SAMSUN    ORHAN GAZİ    KOFOĞLU

1    SİİRT    TUNCER    BAKIRHAN
2    SİİRT    SABAHATTİN    ERDOĞAN SARITAŞ

1    SİNOP    YILDIZ    ÖZBEK
2    SİNOP    AHMET    YORKUN

1    SİVAS    GANİ    KAPLAN
2    SİVAS    MEHMET MUSTAFA    YILDIZ
3    SİVAS    VİLDAN    DOĞAN
4    SİVAS    HÜSEYİN    ÖZCAN
5    SİVAS    SELMA    ÖZEL ASI

1    TEKİRDAĞ    MUAZZEZ    ORHAN IŞIK

1    TOKAT    MELTEM    IŞIK
2    TOKAT    EROL    TUNÇ
3    TOKAT    NACİYE    İSKENDER
4    TOKAT    ŞABAN    YEĞİN
5    TOKAT    SİBEL    UZUN

1    TRABZON    FATMA    BİÇER
2    TRABZON    ABDUL    ÖZCAN
3    TRABZON    HANİFE    SEVER
4    TRABZON    İBRAHİM    BAYKAN
5    TRABZON    NURETTİN    KARADENİZ
6    TRABZON    İSMAİL    CAVGA

1    TUNCELİ    AYTEN    KORDU

1    ŞANLIURFA    MİTHAT    SANCAR
2    ŞANLIURFA    ÖMER     ÖCALAN
3    ŞANLIURFA    DİLAN    KUNT AYAN
4    ŞANLIURFA    FERİT    ŞENYAŞAR
5    ŞANLIURFA    ALİYE    KIZILDAMAR
6    ŞANLIURFA    BÜLENT    AŞA
7    ŞANLIURFA    NERGİZ ÇİĞDEM    KARAKEÇİLİ
8    ŞANLIURFA    REMZİ    GENÇDAL
9    ŞANLIURFA    CEMİLE    ŞAHİN
10    ŞANLIURFA    BAVER    GÜL
11    ŞANLIURFA    AYŞE    TUTKU
12    ŞANLIURFA    HALİL    ÇAY
13    ŞANLIURFA    MIZGİN    ALBAYRAK
14    ŞANLIURFA    CELALEDİN    ERKMEN

1    UŞAK    AHMET    YILMAZ
2    UŞAK    AYSU    TOPAL
3    UŞAK    ÜNAL    ŞEREF

1    VAN    PERVİN    BULDAN
2    VAN    ZÜLKÜF     UÇAR
3    VAN    GÜLCAN    KAÇMAZ SAYYİĞİT
4    VAN    SİNAN    ÇİFTYÜREK
5    VAN    GÜLDEREN    VARLİ
6    VAN    MAHMUT    DİNSAR
7    VAN    HAVİN    KİYE
8    VAN    TAYLAN    ERTAŞ

1    YOZGAT    CEMAL    BİLGİN
2    YOZGAT    KÜBRA    DERİN
3    YOZGAT    MEHMET ŞİRİN    HARHAR
4    YOZGAT    ÖZLEM    AYDIN

1    ZONGULDAK    MEHMET ZEKİ    SALMANOĞLU
2    ZONGULDAK    DENİZ    TOPÇU
3    ZONGULDAK    BAYRAM    SARI 
4    ZONGULDAK    SEYFULLAH    YILMAZ
5    ZONGULDAK    HİKMET    ARSLAN

1    AKSARAY    SABUHA    AKDAĞ
2    AKSARAY    BERDAN BORA    AKKAYA
3    AKSARAY    SAYMA    ARİÇ
4    AKSARAY    İRFAN    YAKŞİ

1    BAYBURT    MESUT    BİLGİ

1    KARAMAN    YILDIZ    KILINÇ
2    KARAMAN    KAYHAN    YÜKSEL
3    KARAMAN    ELİF    KIVIRCIK

1    KIRIKKALE    BURAK    ÇOĞALAN
2    KIRIKKALE    RAHİME    KÜRKÇÜ
3    KIRIKKALE    VELAT    AYGÜN

1    BATMAN    KESKİN    BAYINDIR
2    BATMAN    ZEYNEP     ODUNCU
3    BATMAN    MEHMET RÜŞTÜ    TİRYAKİ
4    BATMAN    NURTEN    ERTUĞRUL
5    BATMAN    EKREM    BARAN

1    ŞIRNAK    NEVROZ    UYSAL ASLAN
2    ŞIRNAK    MEHMET ZEKİ    İRMEZ
3    ŞIRNAK    AYŞEGÜL    DOĞAN DAĞLI
4    ŞIRNAK    BEDİRHAN    OSAL

1    BARTIN    SOLMAZ    ÖZLEN
2    BARTIN    ALİ    ÖZKAN

1    ARDAHAN    ÖZGÜR    TANIŞ
2    ARDAHAN    DİCLE    AKTÜRK

1    IĞDIR    YILMAZ    HUN
2    IĞDIR    AYSEL    ARAS

1    YALOVA    TUNCAY    TURANLI
2    YALOVA    TÜRKAN     ASLAN
3    YALOVA    ABDURRAHMAN    APAK

1    KARABÜK    İBRAHİM    EKER

1    KİLİS    MEHMET SEFA    ÖZDEMİR
2    KİLİS    GÜLŞEN    KARASU

1    OSMANİYE    SEVGÜL    AYDIN
2    OSMANİYE    ZİYA    BAYRAM
3    OSMANİYE    SEREN    ELATAŞ
4    OSMANİYE    SABAHATTİN    OKUDUCU

1    DÜZCE    EKİM DEVRİM    ÇAPARTAŞ
2    DÜZCE    MUSTAFA    ADAY
3    DÜZCE    BERİVAN    BUDAKBEYOĞLU

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