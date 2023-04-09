Yeşil Sol Parti milletvekili adayları listesi 2023 | Aday adayları açıklanmıştı

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye'nin yolunu açacak seçimler olur" dedi.HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK'ye teslim edildi. YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi:1 ADANA TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ2 ADANA FERHAT KABAİŞ3 ADANA ROJBİN ÇELİK4 ADANA MEHMET KARAKIŞ5 ADANA DELAL MAMUK6 ADANA BARIŞ KARABIYIK7 ADANA ŞÜKRAN EFETÜRK8 ADANA MÜNİR KORKMAZ9 ADANA SEVİL ARACI10 ADANA HÜSEYİN AĞAÇ11 ADANA EVRİM AYMAN12 ADANA SERKAN NAR13 ADANA HAFİZE ATLI14 ADANA NEZİR DORAK15 ADANA SUAT NACAR1 ADIYAMAN ALİ KENANOĞLU2 ADIYAMAN HAYRİYE KORKMAZ3 ADIYAMAN MEHMET SELİM ÖZBEK4 ADIYAMAN BİRSEN TUNÇ SİRKECİ5 ADIYAMAN HASAN SABRİ YORULMAZ1 AFYONKARAHİSAR HELİN ELİF GEYİK2 AFYONKARAHİSAR ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ3 AFYONKARAHİSAR TÜLAY KILINÇ4 AFYONKARAHİSAR MEHMET ÇALASIN5 AFYONKARAHİSAR AYŞENUR DİLAN KARADEMİR6 AFYONKARAHİSAR BATUHAN ÇITAKBAŞ1 AĞRI SIRRI SAKİK2 AĞRI NEJLA DEMİR3 AĞRI HEVAL BOZDAĞ4 AĞRI ZELAL YILMAZ1 AMASYA HAYDAR GÖRGÜ2 AMASYA ZÜLBİYE YILMAZ3 AMASYA ENVER LAÇİN1 ANKARA-1 EMİRALİ TÜRKMEN2 ANKARA-1 SELMA GÜRKAN3 ANKARA-1 ALİ ÖZKAN4 ANKARA-1 RUKEN DİLARA ZAF5 ANKARA-1 ERCAN SADIK İPEKÇİ6 ANKARA-1 SILA ALTUN7 ANKARA-1 ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ8 ANKARA-1 ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ9 ANKARA-1 MEHMET AKIN ATAUZ10 ANKARA-1 HATİCE GÖZEN11 ANKARA-1 BÜLENT KAYA12 ANKARA-1 EROL AKKUŞ13 ANKARA-1 UFUK ÖZEL1 ANKARA-2 OĞUZ FİDAN2 ANKARA-2 GÜLTEN KAHRAMAN3 ANKARA-2 EVREN ÇEVİK4 ANKARA-2 SİMA ARİ5 ANKARA-2 HÜSEYİN GEVHER6 ANKARA-2 MUSTAFA YAVAŞOĞLU7 ANKARA-2 MURAT ÇELİK9 ANKARA-2 BAHYETTİN BATUR1 ANKARA-3 METİN KILIÇ2 ANKARA-3 ALİŞAN ŞAHİN3 ANKARA-3 ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL4 ANKARA-3 İSMET İLKUTLU6 ANKARA-3 HÜSEYİN ÖZKAN7 ANKARA-3 HACER KELLECİ KAPLAN8 ANKARA-3 FECRİ ASLANKAN10 ANKARA-3 MEHMET VEYSEL TEMELLİ12 ANKARA-3 ÖZCAN OTİ1 ANTALYA HAKKI SARUHAN OLUÇ2 ANTALYA CANAN ÇALAĞAN3 ANTALYA MUHSİN TAŞAR4 ANTALYA ZÖHRE TEDİK5 ANTALYA ERBAKAN TAĞ6 ANTALYA HÜLYA HASBAY7 ANTALYA SELAMİ ÖZYAŞAR8 ANTALYA NİGAR DURMUŞ9 ANTALYA FIRAT EREN10 ANTALYA NERİMAN BAKIR11 ANTALYA HASAN DOĞAN12 ANTALYA HÜLYA AKTAŞ13 ANTALYA EYUP UŞMA14 ANTALYA KAMİLE YILMAZ15 ANTALYA MAHİR DOĞAN16 ANTALYA NEFİSE OĞUZ17 ANTALYA SERDAR KÖŞKEROĞLU1 ARTVİN FULDEN ŞAHİN2 ARTVİN SABRİ VAYİÇ1 AYDIN EBRÜ GÜNAY2 AYDIN ROJİN TANHAN DOĞAN3 AYDIN SİNAN ÇAKMAKÇİ4 AYDIN MEDİHA AYHAN5 AYDIN ABDURRAHMAN SARAN6 AYDIN ALİ DAĞ7 AYDIN ZERRİN ALPARSLAN8 AYDIN MUHARREM ŞENOL1 BALIKESİR MUSTAFA YILDIZ2 BALIKESİR GÜL ERTUNAN KARAASLAN3 BALIKESİR CANŞAH ÇELİK4 BALIKESİR MEHMET ASLAN5 BALIKESİR MEHMET ÇELİKTEN6 BALIKESİR EMİN FİLİZ7 BALIKESİR FİKRİYE YADIRGI8 BALIKESİR NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ9 BALIKESİR MEDİNE ÇAĞLIYAN1 BİLECİK HÜSEYİN AĞLAR2 BİLECİK ZÜLEYHA ÇENGEL1 BİNGÖL ÖMER FARUK HÜLAKÜ2 BİNGÖL CEMİLE TURHALLI BALSAK3 BİNGÖL FARUK ARIS1 BİTLİS HÜSEYİN OLAN2 BİTLİS SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP3 BİTLİS ENVER BARİN1 BOLU GÜNAY BATUR2 BOLU ÇİÇEK TUTUŞ3 BOLU ÖYKÜ ILGIN GÜRSES1 BURDUR REYHAN YİĞİT2 BURDUR MURAT YANMAZ3 BURDUR SEMRA BAYSAL1 BURSA-1 CEYLAN EROL ERDOĞAN2 BURSA-1 CAHİT KIRKAZAK3 BURSA-1 SÜMBÜL ORHAN4 BURSA-1 KEMALETTİN YILDIZ5 BURSA-1 MAHKUM TAŞ6 BURSA-1 RÜSTEM AVCI7 BURSA-1 ABDULKADİR BAYDUR8 BURSA-1 MEHMET ALİ DOĞU9 BURSA-1 BERKAY AKKUŞ10 BURSA-1 SERHAT ÇELİK1 BURSA-2 NECDET İPEKYÜZ2 BURSA-2 AYTEN AVDAN3 BURSA-2 RASİM ÇELİK4 BURSA-2 EYLEM DİNDAROĞLU5 BURSA-2 KEMALETTİN DOĞAN6 BURSA-2 YÜCEL YENTÜRK7 BURSA-2 BAHAR TOPRAK8 BURSA-2 HAKİM TOKMAK9 BURSA-2 MAZLUM TAŞ10 BURSA-2 MEHMET BURAK KOYUNCU1 ÇANAKKALE ADİLE YALÇIN2 ÇANAKKALE SİNAN EKİNCİ3 ÇANAKKALE SEDA ALÇINAR4 ÇANAKKALE ERGİN FİDAN1 ÇANKIRI HAKAN CAN NESLİOĞLU2 ÇANKIRI MELİHA DURMUŞ1 ÇORUM ŞEREF KARATAŞ2 ÇORUM FADİME GÜLER ELİK3 ÇORUM ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI4 ÇORUM MUHARREM ÖZÜNEL1 DENİZLİ ABDULLAH KOÇ2 DENİZLİ ŞENOL AKYOL3 DENİZLİ MAHİDE ÖZTÜRK4 DENİZLİ MURAT ENGİZ5 DENİZLİ SONGÜL AKKOYUN6 DENİZLİ ELİF KAVİLİ7 DENİZLİ HAVVA MEŞE1 DİYARBAKIR BERDAN ÖZTÜRK2 DİYARBAKIR HALİDE TÜRKOĞLU3 DİYARBAKIR OSMAN CENGİZ ÇANDAR4 DİYARBAKIR ADALET KAYA5 DİYARBAKIR SERHAT EREN6 DİYARBAKIR SEVİLAY ÇELENK ÖZEN7 DİYARBAKIR MEHMET KAMAÇ8 DİYARBAKIR CEYLAN AKÇA CUPOLO9 DİYARBAKIR MEHMET EMİN AKTAR10 DİYARBAKIR AZAD BARIŞ11 DİYARBAKIR SONGÜL AYTEK AVŞAR12 DİYARBAKIR SAMET MENGÜÇ1 EDİRNE HANIM GÜZEL2 EDİRNE SERDAL ZIMBA3 EDİRNE ÖZLEM ÖZDEMİR4 EDİRNE ERDAL AYDEMİR1 ELAZIĞ SAVAŞ ERDOĞAN2 ELAZIĞ NURŞAT YEŞİL3 ELAZIĞ FUAT DOĞAN4 ELAZIĞ SULTAN YARAY5 ELAZIĞ NURETTİN BOĞATEKİN1 ERZİNCAN HAYDAR POLAT2 ERZİNCAN AYFER TURĞUT1 ERZURUM MERAL DANIŞ BEŞTAŞ2 ERZURUM ABDURRAHMAN SEVER3 ERZURUM BAHAR GÖKSU5 ERZURUM AYŞAN TARLAN1 ESKİŞEHİR ALİ İHSAN GEZER2 ESKİŞEHİR FELEK AKSOY3 ESKİŞEHİR MÜSLÜM KOYUN4 ESKİŞEHİR FADİME PULAT5 ESKİŞEHİR DİLAVER ASLAN6 ESKİŞEHİR ALEYNA CEREN KÖKOĞLU1 GAZİANTEP SEVDA KARACA DEMİR2 GAZİANTEP MURAT SARISAÇ3 GAZİANTEP SONGÜL KOÇDAĞ4 GAZİANTEP MUSA AYDIN5 GAZİANTEP DİLAN GÜLER6 GAZİANTEP KAHRAMAN ÇİÇEK7 GAZİANTEP FATMA BAYINDIR ÖZGÜR8 GAZİANTEP ABDULLAH GÖZEN9 GAZİANTEP AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN10 GAZİANTEP EDHEM ÜNAL11 GAZİANTEP ELİF YALÇIN12 GAZİANTEP YILMAZ AÇAN13 GAZİANTEP SİNEM ERENER BALLAN14 GAZİANTEP MUHAMMED SAİD GÖRGÜN1 GİRESUN RAMAZAN DOĞRU2 GİRESUN BEKİR YILMAZ3 GİRESUN SANEM DENİZ KURAL4 GİRESUN BÜLENT UZUN1 GÜMÜŞHANE ELİF ÇİFTÇİ2 GÜMÜŞHANE NEHİR SEVİM1 HAKKARİ VEZİR COŞKUN PARLAK2 HAKKARİ ÖZNUR BARTİN3 HAKKARİ ONUR DÜŞÜNMEZ1 HATAY KEREM NALBANT2 HATAY ŞİRİN NUR VURAL3 HATAY NİHAT ERASLAN4 HATAY MEHTA SERT5 HATAY YUSUF KİMYON6 HATAY MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD7 HATAY HASAN FEHMİ GÖRÜR8 HATAY GÖNÜL ÖZTÜRK9 HATAY MEVLÜT BULGUR10 HATAY ERCÜMENT KİMYON11 HATAY HERDEM ACAR1 ISPARTA CÜNEYT LALOĞLU2 ISPARTA NAZLI TABAK3 ISPARTA MEHMET TAŞÇI4 ISPARTA NURTEN KARAGÖZ1 MERSİN ALİ BOZAN2 MERSİN PERİHAN KOCA3 MERSİN MUSTAFA TÜRK4 MERSİN HAMDİYE KIRICI5 MERSİN ŞERİF DURMAZ6 MERSİN HACI BAYRAM KIZARTICI1 İSTANBUL-1 SIRRI SÜREYYA ÖNDER2 İSTANBUL-1 KEZİBAN KONUKCU KOK3 İSTANBUL-1 HAKAN ÖZTÜRK4 İSTANBUL-1 TURGUT ÖKER5 İSTANBUL-1 DERSİM DAĞ6 İSTANBUL-1 ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN8 İSTANBUL-1 ABDULCEBAR BARIŞ10 İSTANBUL-1 TUNCAY GÖKÇE11 İSTANBUL-1 ERDAL GÜZEL12 İSTANBUL-1 PERVİN TUNBUL13 İSTANBUL-1 AYHAN ERGENÇ14 İSTANBUL-1 ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU15 İSTANBUL-1 DEVRİM ŞİMŞEK16 İSTANBUL-1 BURCU AYYILDIZ17 İSTANBUL-1 BEKİR KIRICI18 İSTANBUL-1 SILA ÖZTÜRK19 İSTANBUL-1 HÜSNÜ 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GEORGE ASLAN6 MARDİN SELAHATTİN ERTAŞ1 MUĞLA HASAN YILDIRIM1 MUŞ SEZAİ TEMELLİ2 MUŞ SÜMEYYE BOZ3 MUŞ SERHAT DURSUN1 NEVŞEHİR CAFER KILIÇ1 NİĞDE YASEMİN KAYA2 NİĞDE CUMALİ ADIGÜZEL3 NİĞDE MEDİNE ÇEKEN1 ORDU İBRAHİM ÖZDEMİREL2 ORDU NURCAN KARASU3 ORDU ŞEREF ÖZKAN4 ORDU ÖZDEN ÜNAL5 ORDU ORHAN KOCA6 ORDU ERTAN KABADAYI1 RİZE AYŞE BEKAR2 RİZE NECMETTİN DURMUŞ3 RİZE ALİ HAMDİ CUVELEK1 SAKARYA SELAHATTİN YILMAZ2 SAKARYA NAHİDE DOĞAN3 SAKARYA İBRAHİM ÇELİK4 SAKARYA FİLİZ TURAK5 SAKARYA FETHİ BULUŞ6 SAKARYA HÜSEYİN ATILGAN7 SAKARYA MERAL ATMAN8 SAKARYA HÜSEYİN KAYA1 SAMSUN EMEL ZENGİN ÇAKIR2 SAMSUN SAVAŞ KARADUMAN3 SAMSUN MENEKŞE TUREN4 SAMSUN MAHMUT SÜRMELİ5 SAMSUN GÜNER KARADUMAN6 SAMSUN VEDAT ÜNAL7 SAMSUN AHMET YALÇIN8 SAMSUN OSMAN BAYRAK9 SAMSUN ORHAN GAZİ KOFOĞLU1 SİİRT TUNCER BAKIRHAN2 SİİRT SABAHATTİN ERDOĞAN SARITAŞ1 SİNOP YILDIZ ÖZBEK2 SİNOP AHMET YORKUN1 SİVAS GANİ KAPLAN2 SİVAS MEHMET MUSTAFA YILDIZ3 SİVAS VİLDAN DOĞAN4 SİVAS HÜSEYİN ÖZCAN5 SİVAS SELMA ÖZEL ASI1 TEKİRDAĞ MUAZZEZ 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