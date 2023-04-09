YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 12:25 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2023 12:25
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları listesi 14 Mayıs 2023 seçimleri için belirleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Yeşil Sol Parti aday adayları listesi
Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. Yeşil Sol Parti'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. Yeşil Sol Parti listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan HDP aday adayları listesi
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
Yeşil Sol Parti'ye 1147'si kadın toplam 2 bin 783 kişi milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu. Aday listesi 9 Nisan'da açıklanacak. Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarının listesi belli oldu! Ahmet Atış
Aliye Kızıldamar
Bekir Benek
Ferat Beyaz
Rahşan Yazar
Ömer Öcalan
Ayşe Sürücü
Ferit Şenyaşar
Sevda Çelik Özbingöl
Serhat Dicle İnan
Ekrem Şahin
Çiğdem Karakeçili
Hidayet Enmek
Mehmet Toprak Alpiroğlu
Aliye Kızıldamar
Serdar Tüm
Ziya Çalışkan
Baver Gül
Celalettin Erkmen
Nahide Polat Aslan
Mehmet Serdar Gökkan
Rıdvan Yavuz
Serhat Akcan
Avni Dağtekin
Erhan Akyılmaz
Mahmut Öcek
Ayşe Tutku
Sinan Şeyhun
Şükrü Turgut
Mehmet Naci Yılmaz
Servet Çiftçi
Ömer Altun
İbrahim Doğanay
Abdullah Kasrak
Halil Akbaş
Amida Haber'e göre, 144 kişinin yer aldığı Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekili aday adayları listesi şu şekilde:
Cemil TEKİNÖZ
Cengiz İZOL
Cihan AYDIN
Cüneyt CAN
Çiğdem YEŞİL
Dilan AKHATUN
Dilan GÜVENÇ
Diyar Ruknedin ÇETEDİR
Edib BERK
Emel TURAN
Erkan CENGİZ
Fahrettin CAN
Fahrettin Mahir IŞIK
Fehmi KORKMAZ
Ferdi ÇİÇEK
Ferit DEMİROK
Fesih ÖZATEŞ
Feyzi AKDEMİR
Filiz KIZILER AKYÜZ
Filiz YILMAZ
Fuat ÇOŞACAK
Garip KANDEMİR
Gül Kesuman TAŞLI
Güler AŞHİN
Güler AYDIN
Güler KOÇYİĞİT
Güven TANRIKULU
Hacı Hikmet KAPLAN
Halime SÖNER
Hasan KALE
Hatun Eda LAÇİN
Hatice KARVAN
Herem NERGİZ
Heval Anahtar KAYA
Hüseyin BAYRAK
Hüseyin BORA
Hüseyin OK
İbrahim ÜLKER
İrfan AKBA
İshak KANAT
İsmail POYRAZ
Kadri GÖKTÜMUR
Kemal KARADAŞ
Kenan EKSİM
Kenan ÇOBAN
Kutbettin AKAN
Latif KAPLAN
M. Nur SAVAŞ
M. Raci BİLİCİ
Medeni BUKARKİ
Mehmet CEYLAN
Mehmet EKİN
Mehmet Emin AKTAR
Mehmet Emin KILIÇ
Mehmet GENÇ
Mehmet Kadri TANRIKULU
Mehmet ORUÇ
Mehmet ŞAHİN
Mehmet Şakir DEMİR
Mehmet ŞEN
Mehmet Şerif AKBAŞ
Mehmet Şirin DEMİR
Mehmet Vasfi HAYME
Melek ÇERMİK
Melike ÖZDEMİRALP
Metin MUTLU
Mine CEYLAN
Mir Hasan BEG
Muhammet IŞIK
Muharrem ŞAHİN
Muhittin KILIÇ
Murat KARAKAŞ
Muzaffer YAKACI
Necati PİRİNÇÇİOĞLU
Nedim DALGA
Nihal ZUĞURLİ
Nimet ÇERİ
Nurettin TURGAY
Nusret ÇAKMAK
Orhan ACAR
Ömer OKTAY
Özlem Alimoğlu YOLDAŞ
Pelda KIRICI
Pınar SAKIK TEKİN
Pirozhan KARALİ
Ramazan KARAKAŞ
Ramazan KIZILTEPE
Remzi YAKUT
Revşen Zeynep ASLAN
Rozerin TOSUN
Sedat TÖRE
Sema SÜNBÜL
Serdar TOPUZ
Serhat UĞUR
Sorgül AYTEK AVŞAR
Sultan YARAY
Suphi İZOL
Şeyhmus ATEŞOĞULLARI
Şeyhmus GÖKDEMİR
Şiyar KAYMAZ
Şiyar YAŞA
Şiyar YILMAZ
Turgay DENİZ
Ubeydullah ZENGİN
Veda ÇELİK
Vedat GÜLEÇ
Vedat TOPUZ
Veli Çar TEYMUROĞLU
Veysel KAN
Yılmaz YÜKSEL
Yunus MURATAKAN
Yusuf DEMİRTAŞ
Yücel Güzelsoy
Zehra BİTEN
Zeynel Abidin KORKUATA
Zeynep SİPCİK
Zinnet DİNÇER
Züleyhan HAS
Zülfiye KARADENİZ ERKUŞ
Zülfiye KİŞMİR
Bingöl aday adayları listesi ise şöyle:
Adnan SARI
Ahmet KARASLAN
Bülent ALTUNTAŞ
Doğan KARASU
Faruk ARIS
Halis YURTSEVER
Hivda GÖKEL
Hüseyin BAYLAS
İlknur ÖZDEN
Mazlum KOPUK
Mehmet BİLMEZ
M. Remzi BAZANCIR
Nihat KILIÇ
Nurettin BOĞATEKİN
Ömer Faruk HÜLAKÜ
Yılmaz YÜKSEL
Zuhal KÜÇÜKBİLECİKCİ
Amida Haber'e göre, Tunceli için başvuranlar şunlar:
Birsen ORHAN
Feridun BAYSAL
İbrahim KASUN
Nermin KAYA
Nurşat YEŞİL
Yeşil Sol Parti'ye Elazığ milletvekili olmak içinse başvurulan isimler şu şekilde: