YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023  

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Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. Yeşil Sol Parti'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. Yeşil Sol Parti listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan HDP aday adayları listesiYeşil Sol Parti'ye 1147'si kadın toplam 2 bin 783 kişi milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu. Aday listesi 9 Nisan'da açıklanacak.Ahmet AtışAliye KızıldamarBekir BenekFerat BeyazRahşan YazarÖmer ÖcalanAyşe SürücüFerit ŞenyaşarSevda Çelik ÖzbingölSerhat Dicle İnanEkrem ŞahinÇiğdem KarakeçiliHidayet EnmekMehmet Toprak AlpiroğluAliye KızıldamarSerdar TümZiya ÇalışkanBaver GülCelalettin ErkmenNahide Polat AslanMehmet Serdar GökkanRıdvan YavuzSerhat AkcanAvni DağtekinErhan AkyılmazMahmut ÖcekAyşe TutkuSinan ŞeyhunŞükrü TurgutMehmet Naci YılmazServet ÇiftçiÖmer Altunİbrahim DoğanayAbdullah KasrakHalil AkbaşCemil TEKİNÖZCengiz İZOLCihan AYDINCüneyt CANÇiğdem YEŞİLDilan AKHATUNDilan GÜVENÇDiyar Ruknedin ÇETEDİREdib BERKEmel TURANErkan CENGİZFahrettin CANFahrettin Mahir IŞIKFehmi KORKMAZFerdi ÇİÇEKFerit DEMİROKFesih ÖZATEŞFeyzi AKDEMİRFiliz KIZILER AKYÜZFiliz YILMAZFuat ÇOŞACAKGarip KANDEMİRGül Kesuman TAŞLIGüler AŞHİNGüler AYDINGüler KOÇYİĞİTGüven TANRIKULUHacı Hikmet KAPLANHalime SÖNERHasan KALEHatun Eda LAÇİNHatice KARVANHerem NERGİZHeval Anahtar KAYAHüseyin BAYRAKHüseyin BORAHüseyin OKİbrahim ÜLKERİrfan AKBAİshak KANATİsmail POYRAZKadri GÖKTÜMURKemal KARADAŞKenan EKSİMKenan ÇOBANKutbettin AKANLatif KAPLANM. Nur SAVAŞM. Raci BİLİCİMedeni BUKARKİMehmet CEYLANMehmet EKİNMehmet Emin AKTARMehmet Emin KILIÇMehmet GENÇMehmet Kadri TANRIKULUMehmet ORUÇMehmet ŞAHİNMehmet Şakir DEMİRMehmet ŞENMehmet Şerif AKBAŞMehmet Şirin DEMİRMehmet Vasfi HAYMEMelek ÇERMİKMelike ÖZDEMİRALPMetin MUTLUMine CEYLANMir Hasan BEGMuhammet IŞIKMuharrem ŞAHİNMuhittin KILIÇMurat KARAKAŞMuzaffer YAKACINecati PİRİNÇÇİOĞLUNedim DALGANihal ZUĞURLİNimet ÇERİNurettin TURGAYNusret ÇAKMAKOrhan ACARÖmer OKTAYÖzlem Alimoğlu YOLDAŞPelda KIRICIPınar SAKIK TEKİNPirozhan KARALİRamazan KARAKAŞRamazan KIZILTEPERemzi YAKUTRevşen Zeynep ASLANRozerin TOSUNSedat TÖRESema SÜNBÜLSerdar TOPUZSerhat UĞURSorgül AYTEK AVŞARSultan YARAYSuphi İZOLŞeyhmus ATEŞOĞULLARIŞeyhmus GÖKDEMİRŞiyar KAYMAZŞiyar YAŞAŞiyar YILMAZTurgay DENİZUbeydullah ZENGİNVeda ÇELİKVedat GÜLEÇVedat TOPUZVeli Çar TEYMUROĞLUVeysel KANYılmaz YÜKSELYunus MURATAKANYusuf DEMİRTAŞYücel GüzelsoyZehra BİTENZeynel Abidin KORKUATAZeynep SİPCİKZinnet DİNÇERZüleyhan HASZülfiye KARADENİZ ERKUŞZülfiye KİŞMİRaday adayları listesi ise şöyle:Adnan SARIAhmet KARASLANBülent ALTUNTAŞDoğan KARASUFaruk ARISHalis YURTSEVERHivda GÖKELHüseyin BAYLASİlknur ÖZDENMazlum KOPUKMehmet BİLMEZM. Remzi BAZANCIRNihat KILIÇNurettin BOĞATEKİNÖmer Faruk HÜLAKÜYılmaz YÜKSELZuhal KÜÇÜKBİLECİKCİBirsen ORHANFeridun BAYSALİbrahim KASUNNermin KAYANurşat YEŞİLYeşil Sol Parti'yemilletvekili olmak içinse başvurulan isimler şu şekilde:Fuat DOĞANSavaş ERDOĞANUğur BAYRAK