Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 12:25

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları listesi 14 Mayıs 2023 seçimleri için belirleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Yeşil Sol Parti aday adayları listesi

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
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Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. Yeşil Sol Parti'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. Yeşil Sol Parti listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Yeşil Sol Parti Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan HDP aday adayları listesi




YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023  

Yeşil Sol Parti'ye 1147'si kadın toplam 2 bin 783 kişi milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu. Aday listesi 9 Nisan'da açıklanacak.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarının listesi belli oldu!
 Ahmet Atış
Aliye Kızıldamar

Bekir Benek

Ferat Beyaz

Rahşan Yazar

Ömer Öcalan

Ayşe Sürücü

Ferit Şenyaşar


Sevda Çelik Özbingöl

Serhat Dicle İnan

Ekrem Şahin

Çiğdem Karakeçili

Hidayet Enmek

Mehmet Toprak Alpiroğlu

Aliye Kızıldamar

Serdar Tüm

Ziya Çalışkan

Baver Gül

Celalettin Erkmen

Nahide Polat Aslan

Mehmet Serdar Gökkan

Rıdvan Yavuz

Serhat Akcan

Avni Dağtekin

Erhan Akyılmaz

Mahmut Öcek

Ayşe Tutku

Sinan Şeyhun

Şükrü Turgut

Mehmet Naci Yılmaz

Servet Çiftçi

Ömer Altun

İbrahim Doğanay

Abdullah Kasrak

Halil Akbaş

Amida Haber'e göre, 144 kişinin yer aldığı Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekili aday adayları listesi şu şekilde:

Cemil TEKİNÖZ

Cengiz İZOL

Cihan AYDIN

Cüneyt CAN

Çiğdem YEŞİL

Dilan AKHATUN

Dilan GÜVENÇ

Diyar Ruknedin ÇETEDİR

Edib BERK

Emel TURAN

Erkan CENGİZ

Fahrettin CAN

Fahrettin Mahir IŞIK

Fehmi KORKMAZ

Ferdi ÇİÇEK

Ferit DEMİROK

Fesih ÖZATEŞ

Feyzi AKDEMİR

Filiz KIZILER AKYÜZ

Filiz YILMAZ

Fuat ÇOŞACAK

Garip KANDEMİR

Gül Kesuman TAŞLI

Güler AŞHİN

Güler AYDIN

Güler KOÇYİĞİT

Güven TANRIKULU

Hacı Hikmet KAPLAN

Halime SÖNER

Hasan KALE

Hatun Eda LAÇİN

Hatice KARVAN

Herem NERGİZ

Heval Anahtar KAYA

Hüseyin BAYRAK

Hüseyin BORA

Hüseyin OK

İbrahim ÜLKER

İrfan AKBA

İshak KANAT

İsmail POYRAZ

Kadri GÖKTÜMUR

Kemal KARADAŞ

Kenan EKSİM

Kenan ÇOBAN

Kutbettin AKAN

Latif KAPLAN

M. Nur SAVAŞ

M. Raci BİLİCİ

Medeni BUKARKİ

Mehmet CEYLAN

Mehmet EKİN

Mehmet Emin AKTAR

Mehmet Emin KILIÇ

Mehmet GENÇ

Mehmet Kadri TANRIKULU

Mehmet ORUÇ

Mehmet ŞAHİN

Mehmet Şakir DEMİR

Mehmet ŞEN

Mehmet Şerif AKBAŞ

Mehmet Şirin DEMİR

Mehmet Vasfi HAYME

Melek ÇERMİK

Melike ÖZDEMİRALP

Metin MUTLU

Mine CEYLAN

Mir Hasan BEG

Muhammet IŞIK

Muharrem ŞAHİN

Muhittin KILIÇ

Murat KARAKAŞ

Muzaffer YAKACI

Necati PİRİNÇÇİOĞLU

Nedim DALGA

Nihal ZUĞURLİ

Nimet ÇERİ

Nurettin TURGAY

Nusret ÇAKMAK

Orhan ACAR

Ömer OKTAY

Özlem Alimoğlu YOLDAŞ

Pelda KIRICI

Pınar SAKIK TEKİN

Pirozhan KARALİ

Ramazan KARAKAŞ

Ramazan KIZILTEPE

Remzi YAKUT

Revşen Zeynep ASLAN

Rozerin TOSUN

Sedat TÖRE

Sema SÜNBÜL

Serdar TOPUZ

Serhat UĞUR

Sorgül AYTEK AVŞAR

Sultan YARAY

Suphi İZOL

Şeyhmus ATEŞOĞULLARI

Şeyhmus GÖKDEMİR

Şiyar KAYMAZ

Şiyar YAŞA

Şiyar YILMAZ

Turgay DENİZ

Ubeydullah ZENGİN

Veda ÇELİK

Vedat GÜLEÇ

Vedat TOPUZ

Veli Çar TEYMUROĞLU

Veysel KAN

Yılmaz YÜKSEL

Yunus MURATAKAN

Yusuf DEMİRTAŞ

Yücel Güzelsoy

Zehra BİTEN

Zeynel Abidin KORKUATA

Zeynep SİPCİK

Zinnet DİNÇER

Züleyhan HAS

Zülfiye KARADENİZ ERKUŞ

Zülfiye KİŞMİR

Bingöl aday adayları listesi ise şöyle:

Adnan SARI

Ahmet KARASLAN

Bülent ALTUNTAŞ

Doğan KARASU

Faruk ARIS

Halis YURTSEVER

Hivda GÖKEL

Hüseyin BAYLAS

İlknur ÖZDEN

Mazlum KOPUK

Mehmet BİLMEZ

M. Remzi BAZANCIR

Nihat KILIÇ

Nurettin BOĞATEKİN

Ömer Faruk HÜLAKÜ

Yılmaz YÜKSEL

Zuhal KÜÇÜKBİLECİKCİ

Amida Haber'e göre, Tunceli için başvuranlar şunlar:

Birsen ORHAN

Feridun BAYSAL

İbrahim KASUN

Nermin KAYA

Nurşat YEŞİL

Yeşil Sol Parti'ye Elazığ milletvekili olmak içinse başvurulan isimler şu şekilde:

Fuat DOĞAN

Savaş ERDOĞAN

Uğur BAYRAK
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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