Yeşil Sol Parti Milletvekili adayları kimler 2023: İşte aday listesi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2023 11:27 -
Güncelleme Tarihi:
18 Nisan 2023 11:27
Yeşil Sol Parti Milletvekili adayları kimler 2023: İşte aday listesi
Yeşil Sol Parti milletvekili adayları tam listesi 2023 | Yeşil Sol Parti Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir milletvekili adayları listesi belli oldu. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Yeşil Sol Parti Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Yeşil Sol Parti aday listesi
Yeşil Sol Parti milletvekili adayları tam listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) teslim edildi. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi...
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
Yeşil Sol Parti'nin 81 ilde aday gösterilecek isimleri YSK'ya sundu. Yeşil Sol Parti'de kamuoyunun merak ettiği tanınmış simaların hangi ilde gösterildiğini sizin için derledik.
Cengiz Çandar ve Hasan Cemal aday
Partinin YSK'ya teslim edilen listesinde en çok tartışılan isimler arasında yer alan gazeteci Hasan Cemal İstanbul 2. bölgeden 3. sırada Osman Cengiz Çandar'ın ise Diyarbakır'da 3. sırada aday gösterildi.
Tanınmış isimlerin aday oldukları yerler
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Nevroz Uysal ve gazeteci Ayşegül Doğan Şırnak'tan aday gösterildi. Barış akademisyeni ve yazar Sevilay Çelenk Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır 6. Sıra milletvekili adayı oldu.
Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar Diyarbakır'da 9. sırada, Şenyaşar ailesinden Ferit Şenyaşar Urfa'da 4. sırada aday gösterildi.
Kurtlar Vadisi dizisinde bir dönem oynayan oyuncu Kerem Fırtına ise İstanbul 3. bölgede 6. sırada aday gösterildi.
Zana Farqînî ve Semyani Perizade'ye yer verilmedi
Adaylık başvurusunda bulunduğunu açıklayan Kürt Dil Bilimci Zana Farqînî ve Kürt sanatçı Semyeni Perizade ise aday gösterilmedi.
Milletvekillerinden adaylar
HDP'nin 56 milletvekilinin 23'ü yeniden aday gösterildi. 2018 seçim sonuçlarına göre bu isimlerin 10'u seçilebilecek yerlerden aday olarak gösterildi. 13 mevcut milletvekili ise HDP'nin iddialı olduğu ancak daha önce milletvekili çıkarmadığı yerlerde aday gösterildi.
HDP'nin 27 dönem milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden Kocaeli'nde tek aday ıolarak gösterildi. HDP'nin 2015 Adana ve en son Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Erzurum'da birinci sırada aday gösterildi. HDP'nin van Milletvekili Sezai Temelli ise Muş'ta birinci sırada aday oldu. HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ise Urfa'dan 2. sıradan yeniden aday oldu.
Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Saliha Aydeniz ise Mardin'de birinci sıradan aday oldu.
Saruhan Oluç Antalya'dan Ebru Günay ise Aydın'dan aday gösterildi.
Üçüncü döneme rağmen aday olanlar
YSP üçüncü dönemde seçilenlerin listede yer almayacağını açıklamıştı. Ancak bu şarta uymayan bazı isimler adayların aday gösterildiği görüldü. Ankara ve İstanbul'da 3 dönem milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder İstanbul 1. bölgede 1. sırada aday gösterilirken aynı şekilde üç dönem milletvekiliği yapanSırrı Sakık ise Ağrı'dan ilk sırada aday gösterildi.
23., 24. dönem Iğdır; 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 6'ncı kez aday oldu.
Kürt Özgürlük ve demokratsi İttifakı adayları
Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nda yer alan İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanı Mehmet Kamaç Diyarbakır'da 7. sıradan, Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek Van'dan 4. Sıradan aday oldu.
Türk sol gelenek partilerinden adaylar
Listede EMEP eski Genel Başkanı Selma Gürkan Ankara 1. Bölgede 2 sırada aday gösterilirken EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, SMF'den Cemil Güngören ve TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca İstanbul'dan; EMEP'ten İskender Bayhan İstanbul'dan ve Sevda Karaca Demir ise Antep'ten aday gösterildi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden (ESP) Çiçek Otlu İstanbul'dan; Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi'nden (SYKP) Tülay Hatimoğulları Adana'dan; Devrimci Parti'den Burcugül Çubuk İzmir'den; Sosyalist Dayanışma Platformu'ndan (SODAP) Kezban Konukçu ise İstanbul'dan aday gösterildi.
Ezidi ve Alevi adaylar
Yeşil Sol Parti listesinde Alevilerden Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat ile Ezidiler adına Azad Barış Diyarbakır'dan, Süryani cemaatinden George Aslan Mardin'den, Çerkes halkından Metin Kılıç Ankara'dan aday gösterildi.
Eş Başkanların adaylığı
Yeşil Sol Parti bileşenlerinin eş genel başkanları ve eş sözcülerinin aday gösterildiği kentler daha önceden belli oldu.
- Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul'dan, Eş Sözcü İbrahim Akın ise İzmir'den aday gösterildi.
- Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, İstanbul'dan aday gösterildi.
- Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Diyarbakır'dan liste başında aday gösterildi.
- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz Mardin'den, Eş Genel Başkan Keskin Bayındır memleketi Batman'dan aday gösterildi.
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Van'dan liste başından, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise Urfa'dan aday gösterildi.
HDP'den aday olamayan 33 isim
HDP'nin yeniden aday gösterilmeyen 33 ismi ise şöyle sıralandı:
Ağrı - Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara - Filiz Kerestecioğlu Demir, Antalya - Kemal Bülbül, Batman - Feleknas Uca, Batman - Ayşe Acar Başaran, Bitlis - Mahmut Celadet Gaydalı, Dersim - Alican Önlü, Diyarbakır - İmam Taşçıer, Diyarbakır - Remziye Tosun, Diyarbakır - Hişyar Özsoy, Diyarbakır - Semra Güzel, Diyarbakır - Garo Paylan, Hakkari - Sait Dede, Iğdır - Habip Eksik, İstanbul - Musa Piroğlu, İstanbul - Erol Katırcıoğlu, İstanbul - Oya Ersoy, İstanbul - Hüda Kaya, İstanbul - Zeynel Özen, İstanbul - Züleyha Gülüm, İzmir - Serpil Kemalbay Pekgözegü, İzmir - Murat Çepni, Mardin - Pero Dündar, Mersin - Fatma Kurtulan, Muş - Şevin Coşkun, Siirt - Sıdık Taş, Urfa - Nimetullah Erdoğmuş, Urfa - Ayşe Sürücü, Urfa - Nusrettin Maçin, Şırnak - Hasan Özgüneş, Şırnak - Nuran İmir, Şırnak - Hüseyin Kaçmaz, Van - Tayip Temel.