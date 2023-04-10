Yeşil Sol Parti 28. Dönem milletvekili adayları tam listesi 2023 | Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir milletvekili adayları listesi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yeşil Sol Parti'nin kent kent aday listesi şöyle:

ADANA

TÜLAY HATİMOĞULLARI

FERHAT KABAİŞ

ROJBİN ÇELİK

MEHMET KARAKIŞ

DELAL MAMUK

BARIŞ KARABIYIK

ŞÜKRAN EFETÜRK

MÜNİR KORKMAZ

SEVİL ARACI

HÜSEYİN AĞAÇ

EVRİM AYMAN

SERKAN NAR

HAFİZE ATLI

NEZİR DORAK

SUAT NACAR

ADIYAMAN

ALİ KENANOĞLU

HAYRİYE KORKMAZ

MEHMET SELİM ÖZBEK

BİRSENTUNÇ SİRKECİ

HASAN SABRİ YORULMAZ

AFYON

HELİN ELİF GEYİK

ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ

TÜLAYKILINÇ

MEHMET ÇALASIN

AYŞENUR DİLAN KARADEMİR

BATUHAN ÇITAKBAŞ

AĞRI

SIRRI SAKİK

NEJLA DEMİR

HEVAL BOZDAĞ

ZELAL YILMAZ

AMASYA

HAYDAR GÖRGÜ

ZÜLBİYE YILMAZ

ENVER LAÇİN

ANKARA 1 BÖLGE

EMİRALİ TÜRKMEN

SELMA GÜRKAN

ALİ ÖZKAN

RUKEN DİLARA ZAF

ERCAN SADIK İPEKÇİ

SILA ALTUN

ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ

ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ

MEHMET AKIN ATAUZ

HATİCE GÖZEN

BÜLENT KAYA

EROL AKKUŞ

UFUK ÖZEL

ANKARA 2 BÖLGE

OĞUZ FİDAN

GÜLTEN KAHRAMAN

EVREN ÇEVİK

SİMA ARİ

HÜSEYİN GEVHER

MUSTAFA YAVAŞOĞLU

MURAT ÇELİK

BAHYETTİN BATUR

ANKARA 3 BÖLGE

METİN KILIÇ

ALİŞAN ŞAHİN

ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL

İSMET İLKUTLU

HÜSEYİN ÖZKAN

HACERKELLECİ KAPLAN

FECRİ ASLANKAN

MEHMET VEYSEL TEMELLİ

ÖZCAN OTİ

ANTALYA

SARUHAN OLUÇ

CANAN ÇALAĞAN

MUHSİN TAŞAR

ZÖHRE TEDİK

ERBAKAN TAĞ

HÜLYA HASBAY

SELAMİ ÖZYAŞAR

NİGAR DURMUŞ

FIRAT EREN

NERİMAN BAKIR

HASAN DOĞAN

HÜLYA AKTAŞ

EYUP UŞMA

KAMİLE YILMAZ

MAHİR DOĞAN

NEFİSE OĞUZ

SERDAR KÖŞKEROĞLU

ARTVİN

FULDEN ŞAHİN

SABRİ VAYİÇ

AYDIN

EBRU GÜNAY

ROJİN TANHAN DOĞAN

SİNAN ÇAKMAKÇİ

MEDİHA AYHAN

ABDURRAHMAN SARAN

ALİ DAĞ

ZERRİN ALPARSLAN

MUHARREM ŞENOL

BALIKESİR

MUSTAFA YILDIZ

GÜL ERTUNAN KARAASLAN

CANŞAH ÇELİK

MEHMET ASLAN

MEHMET ÇELİKTEN

EMİN FİLİZ

FİKRİYE YADIRGI

NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ

MEDİNE ÇAĞLIYAN

BİLECİK

HÜSEYİN AĞLAR

ZÜLEYHA ÇENGEL

BİNGÖL

ÖMER FARUK HÜLAKÜ

CEMİLE TURHALLI BALSAK

FARUK ARIS

BİTLİS

HÜSEYİN OLAN

SEMRAÇAĞLAR GÖKALP

ENVER BARİN

BOLU

GÜNAY BATUR

ÇİÇEK TUTUŞ

ÖYKÜ ILGIN GÜRSES

BURDUR

REYHAN YİĞİT

MURAT YANMAZ

SEMRA BAYSAL

BURSA 1. BÖLGE

CEYLAN EROL ERDOĞAN

CAHİT KIRKAZAK

SÜMBÜL ORHAN

KEMALETTİN YILDIZ

MAHKUM TAŞ

RÜSTEM AVCI

ABDULKADİR BAYDUR

MEHMET ALİ DOĞU

BERKAY AKKUŞ

SERHAT ÇELİK

BURSA 2. BÖLGE

NECDET İPEKYÜZ

AYTEN AVDAN

RASİM ÇELİK

EYLEM DİNDAROĞLU

KEMALETTİN DOĞAN

YÜCEL YENTÜRK

BAHAR TOPRAK

HAKİM TOKMAK

MAZLUM TAŞ

MEHMET BURAK KOYUNCU

ÇANAKKALE

ADİLE YALÇIN

SİNAN EKİNCİ

SEDA ALÇINAR

ERGİN FİDAN

ÇANKIRI

HAKAN CAN NESLİOĞLU

MELİHA DURMUŞ

ÇORUM

ŞEREF KARATAŞ

FADİME GÜLER ELİK

ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI

MUHARREM ÖZÜNEL

DENİZLİ

ABDULLAH KOÇ

ŞENOL AKYOL

MAHİDE ÖZTÜRK

MURAT ENGİZ

SONGÜL AKKOYUN

ELİF KAVİLİ

HAVVA MEŞE

DİYARBAKIR

BERDAN ÖZTÜRK

HALİDE TÜRKOĞLU

OSMAN CENGİZ ÇANDAR

ADALET KAYA

SERHAT EREN

SEVİLAY ÇELENK ÖZEN

MEHMET KAMAÇ

CEYLAN AKÇA CUPOLO

MEHMET EMİN AKTAR

AZAD BARIŞ

SORGÜL AYTEK AVŞAR

SAMET MENGÜÇ

EDİRNE

HANIM GÜZEL

SERDAL ZIMBA

ÖZLEM ÖZDEMİR

ERDAL AYDEMİR

ELAZIĞ

SAVAŞ ERDOĞAN

NURŞAT YEŞİL

FUAT DOĞAN

SULTAN YARAY

NURETTİN BOĞATEKİN

ERZİNCAN

HAYDAR POLAT

AYFER TURĞUT

ERZURUM

MERALDANIŞ BEŞTAŞ

ABDURRAHMAN SEVER

BAHAR GÖKSU

AYŞAN TARLAN

ESKİŞEHİR

ALİ İHSAN GEZER

FELEK AKSOY

MÜSLÜM KOYUN

FADİME PULAT

DİLAVER ASLAN

ALEYNA CEREN KÖKOĞLU

GAZİNTEP

SEVDA KARACA DEMİR

MURAT SARISAÇ

SONGÜL KOÇDAĞ

MUSA AYDIN

DİLAN GÜLER

KAHRAMAN ÇİÇEK

FATMA BAYINDIR ÖZGÜR

ABDULLAH GÖZEN

AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN

EDHEM ÜNAL

ELİF YALÇIN

YILMAZ AÇAN

SİNEM ERENER BALLAN

MUHAMMED SAİD GÖRGÜN

GİRESUN

RAMAZAN DOĞRU

BEKİR YILMAZ

SANEM DENİZ KURAL

BÜLENT UZUN

GÜMÜŞHANE

ELİF ÇİFTÇİ

NEHİR SEVİM

HAKKARİ

VEZİR COŞKUN PARLAK

ÖZNUR BARTİN

ONUR DÜŞÜNMEZ

HATAY

KEREM NALBANT

ŞİRİN NUR VURAL

NİHAT ERASLAN

MEHTA SERT

YUSUF KİMYON

MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD

HASAN FEHMİ GÖRÜR

GÖNÜL ÖZTÜRK

MEVLÜT BULGUR

ERCÜMENT KİMYON

HERDEM ACAR

ISPARTA

CÜNEYT LALOĞLU

NAZLI TABAK

MEHMET TAŞÇI

NURTEN KARAGÖZ

MERSİN

ALİ BOZAN

PERİHAN KOCA

MUSTAFA TÜRK

HAMDİYE KIRICI

ŞERİF DURMAZ

HACI BAYRAM KIZARTICI

İSTANBUL 1. BÖLGE

SIRRI SÜREYYA ÖNDER

KEZİBAN KONUKCU KOK

HAKAN ÖZTÜRK

TURGUT ÖKER

DERSİM DAĞ

ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN

ABDULCEBARBARIŞ

TUNCAY GÖKÇE

ERDAL GÜZEL

PERVİN TUNBUL

AYHAN ERGENÇ

ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU

DEVRİM ŞİMŞEK

BURCU AYYILDIZ

BEKİR KIRICI

SILA ÖZTÜRK

HÜSNÜ ALKAN

ÖZGÜL BİNGÖL

ALAETTİN ALTINTAŞ

NİLAY KUŞ

CEVRİYE AYDIN

ALİ ŞENGÜL

ZEKİNE TÜRKERİ

İSHAK KARAKAŞ

AYŞE TEPE DOĞAN

ALİ DOĞAN

AYTEN BİNGÖL

REŞİT KÖÇEROĞLU

ROZERİN KAYA

NEFİSE AKSOY

YILMAZ CESUR

YAĞMUR KAVAK

İSTANBUL 2. BÖLGE

CENGİZ ÇİÇEK

ÖZGÜL SAKİ

HASAN KAYA CEMAL

ONUR HAMZAOĞLU

KAMİLE KANDAL

HIDIR KARADAŞ

DİLŞAT CANBAZ KAYA

ERDAL DOĞAN

AYŞEN AKSOY

AHMET SAYMADİ

MENEKŞE KIZILDERE

CELAL ALPHAN

HAZAN İLİK

SERVET GÜZEL

BERFİN POLAT

MUSTAFA ÖZTÜRK

ŞADİ ÖZDEMİR

MEHMET TİMURTAŞ

NURAY ONUK

ABDURRAHMAN ÖZTÜRK

GÜNER BASUT

GÖKHAN ÇETİN

İSTANBUL 3. BÖLGE

ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR

İSKENDER BAYHAN

ÇİÇEK OTLU

CELAL FIRAT

CEMİL GÜNGÖREN

KEREM FIRTINA

İLKNUR BİROL

ABDULHAKİM DAŞ

ÇİÇEK ARIÇ

EDİP ARSLAN

ERDAL ATAŞ

FERDİ YAMAR

NALAN ÇELİK

UĞUR ŞEKER

NEVRİM KOTANOĞLU

YUSUF YALVAÇ

GÜLFİRAZ SAĞLIK

HÜSEYİN ÇALİŞCİ

ELİF BAYSAL

NİZAMETTİN ÖZTÜRK

ÖZGÜL BAYDOĞAN

ERCAN SAĞLAM

NESRİN ARSLAN

FAİK DELİ

FATMA KÖMÜRCÜ

HÜSEYİN FİDANBOY

LEVENT GÖKÇEK

AYŞE CENGİZ

ABDURRAZAK EKİNCİ

ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ

PINAR KAYALAR

MEHMET ŞERİF ÖNER

ERGÜN ŞİMŞEK

İRFAN HÜLAKÜ

İZMİR 1. BÖLGE

BURCUGÜL ÇUBUK

ABDULMECİT YILDIRIM

SEMRA KIRATLI

İZMİR 2. BÖLGE

İBRAHİM AKIN

CANAN KEBENÇ ÖZKAN

KARS

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

GÜLCAN ALP

SERTAÇ ÇELİKKALELİ

KASTAMONU

BERRİN SELBUZ

FİKRET TUFANYAZICI

SÖZDAR AKDOĞAN

KAYSERİ

DAĞISTAN BUDAK

NURAN ERGEN KILIÇ

HASAN DAŞKIN

FADİK TEMİZYÜREK

İZZET KAPLAN

RANA BERK

İHSAN SARIYAR

SELMA KARAMAN

ALİ ÇELEBİ

NECLA AKTAY

KIRKLARELİ

MERAL GARİP

ERDAL TEKTAŞ

AYŞEN ECE KAVAS

KIRŞEHİR

MUSTAFA KARAMAN

BEHİYE AKYOL

KOCAELİ

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

KONYA

MULLA ŞİMŞEK

KÜTAHYA

AYŞEGÜL KORKUTAN

BİLAL BİLİN

AZİME DAŞ

NİHAT YILDIRIM

FİLİZ PEŞTEK KESKİN

MELETÎ

PERİHAN YÜCEKAYA

YUSUF BOZKUŞ

SEVİM ALAGÖZ

HÜSEYİN KILINÇ

ROZERİN ERCAN

MANİSA

HABİP EKSİK

MEREŞ

HÜSEYİN EROĞLU

AYŞEGÜKDEMİROĞLU

MARDİN

SALİHA AYDENİZ

KAMURAN TANHAN

BERİTAN GÜNEŞ

GEORGE ASLAN

SELAHATTİN ERTAŞ

MUĞLA

HASAN YILDIRIM

MÛŞ

SEZAİ TEMELLİ

SÜMEYYE BOZ

SERHAT DURSUN

NEVŞEHİR

CAFER KILIÇ

NİĞDE

YASEMİN KAYA

CUMALİ ADIGÜZEL

MEDİNE ÇEKEN

ORDU

İBRAHİM ÖZDEMİREL

NURCAN KARASU

ŞEREFÖZKAN

ÖZDEN ÜNAL

ORHAN KOCA

ERTAN KABADAYI

RİZE

AYŞE BEKAR

NECMETTİN DURMUŞ

ALİ HAMDİ CUVELEK

SAKARYA

SELAHATTİN YILMAZ

NAHİDE DOĞAN

İBRAHİM ÇELİK

FİLİZ TURAK

FETHİ BULUŞ

HÜSEYİN ATILGAN

MERAL ATMAN

HÜSEYİN KAYA

SAMSUN

EMEL ZENGİN ÇAKIR

SAVAŞ KARADUMAN

MENEKŞE TUREN

MAHMUT SÜRMELİ

GÜNER KARADUMAN

VEDAT ÜNAL

AHMET YALÇIN

OSMAN BAYRAK

ORHAN GAZİ KOFOĞLU

SÊRT

TUNCER BAKIRHAN

SABAHATTİN ERDOĞAN SARITAŞ

SİNOP

YILDIZ ÖZBEK

AHMET YORKUN

SİVAS

GANİ KAPLAN

MEHMET MUSTAFA YILDIZ

VİLDAN DOĞAN

HÜSEYİN ÖZCAN

SELMAÖZEL ASI

TEKİRDAĞ

MUAZZEZ ORHAN IŞIK

TOKAT

MELTEM IŞIK

EROL TUNÇ

NACİYE İSKENDER

ŞABAN YEĞİN

SİBEL UZUN

TRABZON

FATMA BİÇER

ABDUL ÖZCAN

HANİFE SEVER

İBRAHİM BAYKAN

NURETTİN KARADENİZ

İSMAİL CAVGA

TUNCELİ

AYTEN KORDU

ŞANLIURFA

MİTHAT SANCAR

ÖMER ÖCALAN

DİLAN KUNT AYAN

FERİT ŞENYAŞAR

ALİYE KIZILDAMAR

BÜLENT AŞA

NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ

REMZİ GENÇDAL

CEMİLE ŞAHİN

BAVER GÜL

AYŞE TUTKU

HALİL ÇAY

MIZGİN ALBAYRAK

CELALEDİN ERKMEN

UŞAK

AHMET YILMAZ

AYSU TOPAL

ÜNAL ŞEREF

VAN

PERVİN BULDAN

ZÜLKÜF UÇAR

GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT

SİNAN ÇİFTYÜREK

GÜLDEREN VARLİ

MAHMUT DİNSAR

HAVİN KİYE

TAYLAN ERTAŞ

YOZGAT

CEMAL BİLGİN

KÜBRA DERİN

MEHMET ŞİRİN HARHAR

ÖZLEM AYDIN

ZONGULDAK

MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

DENİZ TOPÇU

BAYRAM SARI

SEYFULLAH YILMAZ

HİKMET ARSLAN

AKSARAY

SABUHA AKDAĞ

BERDAN BORA AKKAYA

SAYMA ARİÇ

İRFAN YAKŞİ

BAYBURT

MESUT BİLGİ

KARAMAN

YILDIZ KILINÇ

KAYHAN YÜKSEL

ELİF KIVIRCIK

KIRIKKALE

BURAK ÇOĞALAN

RAHİME KÜRKÇÜ

VELAT AYGÜN

BATMAN

KESKİN BAYINDIR

ZEYNEP ODUNCU

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ

NURTEN ERTUĞRUL

EKREM BARAN

ŞIRNAK

NEVROZ UYSAL

MEHMET ZEKİ İRMEZ

AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI

BEDİRHAN OSAL

BARTIN

SOLMAZ ÖZLEN

ALİ ÖZKAN

ERDEXAN

ÖZGÜR TANIŞ

DİCLE AKTÜRK

IĞDIR

YILMAZ HUN

AYSEL ARAS

YALOVA

TUNCAY TURANLI

TÜRKAN ASLAN

ABDURRAHMAN APAK

KARABÜK

İBRAHİM EKER

KİLİS

MEHMET SEFA ÖZDEMİR

GÜLŞEN KARASU

OSMANİYE

SEVGÜL AYDIN

ZİYA BAYRAM

SEREN ELATAŞ

SABAHATTİN OKUDUCU

DÜZCE

EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ

MUSTAFA ADAY

BERİVAN BUDAKBEYOĞLU

MA / Özgür Paksoy

Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) teslim edildi. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi...HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye'nin yolunu açacak seçimler olur" dedi.HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK'ye teslim edildi. YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi: