Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 12:41 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 12:41

Yeşil Sol Parti 28. Dönem milletvekili adayları tam listesi 2023 | Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir milletvekili adayları listesi

Yeşil Sol Parti milletvekili adayları tam listesi 2023 | Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir milletvekili adayları listesi belli oldu. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Yeşil Sol Parti Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Yeşil Sol Parti adayları listesi

Yeşil Sol Parti 28. Dönem milletvekili adayları tam listesi 2023 | Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir milletvekili adayları listesi
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Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) teslim edildi. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi...

Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi açıklandı
HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye'nin yolunu açacak seçimler olur" dedi.

HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK'ye teslim edildi. YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi:

"Bizim için hem mutlu hem de üzücü bir gün. Üzücü bir gün, Halkların Demokratik Partisi ile seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor ve kapatma tehdidi devam ediyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu. Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye'nin yolunu açacak seçimler olur."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU





YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTESİ
Yeşil Sol Parti'nin kent kent aday listesi şöyle: 
 
ADANA
 
TÜLAY HATİMOĞULLARI 
FERHAT KABAİŞ
ROJBİN ÇELİK
MEHMET KARAKIŞ
DELAL MAMUK
BARIŞ KARABIYIK
ŞÜKRAN EFETÜRK
MÜNİR KORKMAZ
SEVİL ARACI
HÜSEYİN AĞAÇ
EVRİM AYMAN
SERKAN NAR
HAFİZE ATLI
NEZİR DORAK
SUAT NACAR
 
ADIYAMAN
 
ALİ KENANOĞLU
HAYRİYE KORKMAZ
MEHMET SELİM ÖZBEK
BİRSENTUNÇ SİRKECİ
HASAN SABRİ YORULMAZ
 
AFYON 
 
HELİN ELİF GEYİK
ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ
TÜLAYKILINÇ
MEHMET ÇALASIN
AYŞENUR DİLAN KARADEMİR
BATUHAN ÇITAKBAŞ
 
AĞRI 
 
SIRRI SAKİK
NEJLA DEMİR
HEVAL BOZDAĞ
ZELAL YILMAZ
 
AMASYA 
 
HAYDAR GÖRGÜ
ZÜLBİYE YILMAZ
ENVER LAÇİN
 
ANKARA 1 BÖLGE
 
EMİRALİ TÜRKMEN
SELMA GÜRKAN
ALİ ÖZKAN
RUKEN DİLARA ZAF
ERCAN SADIK İPEKÇİ
SILA ALTUN
ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ
ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ
MEHMET AKIN ATAUZ
HATİCE GÖZEN
BÜLENT KAYA
EROL AKKUŞ
UFUK ÖZEL
 
ANKARA 2 BÖLGE
 
OĞUZ FİDAN
GÜLTEN KAHRAMAN
EVREN ÇEVİK
SİMA ARİ
HÜSEYİN GEVHER
MUSTAFA YAVAŞOĞLU
MURAT ÇELİK
BAHYETTİN BATUR
 
ANKARA 3 BÖLGE
 
METİN KILIÇ
ALİŞAN ŞAHİN
ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
İSMET İLKUTLU
HÜSEYİN ÖZKAN
HACERKELLECİ KAPLAN
FECRİ ASLANKAN 
MEHMET VEYSEL TEMELLİ 
ÖZCAN OTİ
 
ANTALYA
 
SARUHAN OLUÇ
CANAN ÇALAĞAN
MUHSİN TAŞAR
ZÖHRE TEDİK
ERBAKAN TAĞ
HÜLYA HASBAY
SELAMİ ÖZYAŞAR
NİGAR DURMUŞ
FIRAT EREN
NERİMAN BAKIR
HASAN DOĞAN
HÜLYA AKTAŞ
EYUP UŞMA
KAMİLE YILMAZ
MAHİR DOĞAN
NEFİSE OĞUZ
SERDAR KÖŞKEROĞLU
 
ARTVİN 
 
FULDEN ŞAHİN
SABRİ VAYİÇ
 
AYDIN 
 
EBRU GÜNAY
ROJİN TANHAN DOĞAN
SİNAN ÇAKMAKÇİ
MEDİHA AYHAN
ABDURRAHMAN SARAN
ALİ DAĞ
ZERRİN ALPARSLAN
MUHARREM ŞENOL
 
BALIKESİR
 
MUSTAFA YILDIZ
GÜL ERTUNAN KARAASLAN
CANŞAH ÇELİK
MEHMET ASLAN
MEHMET ÇELİKTEN
EMİN FİLİZ
FİKRİYE YADIRGI
NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ
MEDİNE ÇAĞLIYAN
 
BİLECİK 
 
HÜSEYİN AĞLAR
ZÜLEYHA ÇENGEL
 
BİNGÖL 
 
ÖMER FARUK HÜLAKÜ
CEMİLE TURHALLI BALSAK
FARUK ARIS
 
BİTLİS 
 
HÜSEYİN OLAN
SEMRAÇAĞLAR GÖKALP
ENVER BARİN
 
BOLU 
 
GÜNAY BATUR
ÇİÇEK TUTUŞ
ÖYKÜ ILGIN GÜRSES
 
BURDUR
 
REYHAN YİĞİT
MURAT YANMAZ
SEMRA BAYSAL
 
BURSA 1. BÖLGE
 
CEYLAN EROL ERDOĞAN
CAHİT KIRKAZAK
SÜMBÜL ORHAN
KEMALETTİN YILDIZ
MAHKUM TAŞ
RÜSTEM AVCI
ABDULKADİR BAYDUR
MEHMET ALİ DOĞU
BERKAY AKKUŞ
SERHAT ÇELİK
 
BURSA 2. BÖLGE
 
NECDET İPEKYÜZ
AYTEN AVDAN
RASİM ÇELİK
EYLEM DİNDAROĞLU
KEMALETTİN DOĞAN
YÜCEL YENTÜRK
BAHAR TOPRAK
HAKİM TOKMAK
MAZLUM TAŞ
MEHMET BURAK KOYUNCU
 
ÇANAKKALE
 
ADİLE YALÇIN
SİNAN EKİNCİ
SEDA ALÇINAR
ERGİN FİDAN
 
ÇANKIRI 
 
HAKAN CAN NESLİOĞLU
MELİHA DURMUŞ
 
ÇORUM 
 
ŞEREF KARATAŞ
FADİME GÜLER ELİK
ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
MUHARREM ÖZÜNEL
 
DENİZLİ 
 
ABDULLAH KOÇ
ŞENOL AKYOL
MAHİDE ÖZTÜRK
MURAT ENGİZ
SONGÜL AKKOYUN
ELİF KAVİLİ
HAVVA MEŞE
 
DİYARBAKIR
 
BERDAN ÖZTÜRK
HALİDE TÜRKOĞLU
OSMAN CENGİZ ÇANDAR
ADALET KAYA
SERHAT EREN
SEVİLAY ÇELENK ÖZEN
MEHMET KAMAÇ
CEYLAN AKÇA CUPOLO
MEHMET EMİN AKTAR
AZAD BARIŞ
SORGÜL AYTEK AVŞAR
SAMET MENGÜÇ
 
EDİRNE
 
HANIM GÜZEL
SERDAL ZIMBA
ÖZLEM ÖZDEMİR
ERDAL AYDEMİR
 
ELAZIĞ
 
SAVAŞ ERDOĞAN
NURŞAT YEŞİL
FUAT DOĞAN
SULTAN YARAY
NURETTİN BOĞATEKİN
 
ERZİNCAN
 
HAYDAR POLAT
AYFER TURĞUT
 
ERZURUM
 
MERALDANIŞ BEŞTAŞ
ABDURRAHMAN SEVER
BAHAR GÖKSU
AYŞAN TARLAN
 
ESKİŞEHİR
 
ALİ İHSAN GEZER
FELEK AKSOY
MÜSLÜM KOYUN
FADİME PULAT
DİLAVER ASLAN
ALEYNA CEREN KÖKOĞLU
 
GAZİNTEP
 
SEVDA KARACA DEMİR
MURAT SARISAÇ
SONGÜL KOÇDAĞ
MUSA AYDIN
DİLAN GÜLER
KAHRAMAN ÇİÇEK
FATMA BAYINDIR ÖZGÜR
ABDULLAH GÖZEN
AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN
EDHEM ÜNAL
ELİF YALÇIN
YILMAZ AÇAN
SİNEM ERENER BALLAN
MUHAMMED SAİD GÖRGÜN
 
GİRESUN 
 
RAMAZAN DOĞRU
BEKİR YILMAZ
SANEM DENİZ KURAL
BÜLENT UZUN
 
GÜMÜŞHANE
 
ELİF ÇİFTÇİ
NEHİR SEVİM
 
HAKKARİ
 
VEZİR COŞKUN PARLAK
ÖZNUR BARTİN
ONUR DÜŞÜNMEZ
 
HATAY
 
KEREM NALBANT
ŞİRİN NUR VURAL
NİHAT ERASLAN
MEHTA SERT
YUSUF KİMYON
MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD
HASAN FEHMİ GÖRÜR
GÖNÜL ÖZTÜRK
MEVLÜT BULGUR
ERCÜMENT KİMYON
HERDEM ACAR
 
ISPARTA
 
CÜNEYT LALOĞLU
NAZLI TABAK
MEHMET TAŞÇI
NURTEN KARAGÖZ
 
MERSİN 
 
ALİ BOZAN
PERİHAN KOCA
MUSTAFA TÜRK
HAMDİYE KIRICI
ŞERİF DURMAZ
HACI BAYRAM KIZARTICI
 
İSTANBUL 1. BÖLGE
 
SIRRI SÜREYYA ÖNDER
KEZİBAN KONUKCU KOK
HAKAN ÖZTÜRK
TURGUT ÖKER
DERSİM DAĞ
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
ABDULCEBARBARIŞ
TUNCAY GÖKÇE
ERDAL GÜZEL
PERVİN TUNBUL
AYHAN ERGENÇ
ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU
DEVRİM ŞİMŞEK
BURCU AYYILDIZ
BEKİR KIRICI
SILA ÖZTÜRK
HÜSNÜ ALKAN
ÖZGÜL BİNGÖL
ALAETTİN ALTINTAŞ
NİLAY KUŞ
CEVRİYE AYDIN
ALİ ŞENGÜL
ZEKİNE TÜRKERİ
İSHAK KARAKAŞ
AYŞE TEPE DOĞAN
ALİ DOĞAN
AYTEN BİNGÖL
REŞİT KÖÇEROĞLU
ROZERİN KAYA
NEFİSE AKSOY
YILMAZ CESUR
YAĞMUR KAVAK
 
İSTANBUL 2. BÖLGE
 
CENGİZ ÇİÇEK
ÖZGÜL SAKİ
HASAN KAYA CEMAL
ONUR HAMZAOĞLU
KAMİLE KANDAL
HIDIR KARADAŞ
DİLŞAT CANBAZ KAYA
ERDAL DOĞAN
AYŞEN AKSOY
AHMET SAYMADİ
MENEKŞE KIZILDERE
CELAL ALPHAN
HAZAN İLİK
SERVET GÜZEL
BERFİN POLAT
MUSTAFA ÖZTÜRK
ŞADİ ÖZDEMİR
MEHMET TİMURTAŞ
NURAY ONUK
ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
GÜNER BASUT
GÖKHAN ÇETİN 
 
İSTANBUL 3. BÖLGE
 
ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
İSKENDER BAYHAN
ÇİÇEK OTLU
CELAL FIRAT
CEMİL GÜNGÖREN
KEREM FIRTINA
İLKNUR BİROL
ABDULHAKİM DAŞ
ÇİÇEK ARIÇ
EDİP ARSLAN
ERDAL ATAŞ
FERDİ YAMAR
NALAN ÇELİK
UĞUR ŞEKER
NEVRİM KOTANOĞLU
YUSUF YALVAÇ
GÜLFİRAZ SAĞLIK
HÜSEYİN ÇALİŞCİ
ELİF BAYSAL
NİZAMETTİN ÖZTÜRK
ÖZGÜL BAYDOĞAN
ERCAN SAĞLAM
NESRİN ARSLAN
FAİK DELİ
FATMA KÖMÜRCÜ
HÜSEYİN FİDANBOY
LEVENT GÖKÇEK
AYŞE CENGİZ
ABDURRAZAK EKİNCİ
ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ
PINAR KAYALAR
MEHMET ŞERİF ÖNER
ERGÜN ŞİMŞEK
İRFAN HÜLAKÜ
 
İZMİR 1. BÖLGE
 
BURCUGÜL ÇUBUK
ABDULMECİT YILDIRIM
SEMRA KIRATLI
 
İZMİR 2. BÖLGE
 
İBRAHİM AKIN
CANAN KEBENÇ ÖZKAN
 
KARS
 
GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
GÜLCAN ALP 
SERTAÇ ÇELİKKALELİ
 
KASTAMONU 
 
BERRİN SELBUZ
FİKRET TUFANYAZICI
SÖZDAR AKDOĞAN
 
KAYSERİ 
 
DAĞISTAN BUDAK
NURAN ERGEN KILIÇ
HASAN DAŞKIN
FADİK TEMİZYÜREK
İZZET KAPLAN
RANA BERK
İHSAN SARIYAR
SELMA KARAMAN
ALİ ÇELEBİ
NECLA AKTAY
 
KIRKLARELİ 
 
MERAL GARİP
ERDAL TEKTAŞ
AYŞEN ECE KAVAS
 
KIRŞEHİR 
 
MUSTAFA KARAMAN
BEHİYE AKYOL
 
KOCAELİ 
 
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
 
KONYA 
 
MULLA ŞİMŞEK
 
KÜTAHYA
 
AYŞEGÜL KORKUTAN
BİLAL BİLİN
AZİME DAŞ
NİHAT YILDIRIM
FİLİZ PEŞTEK KESKİN
 
MELETÎ
 
PERİHAN YÜCEKAYA
YUSUF BOZKUŞ
SEVİM ALAGÖZ
HÜSEYİN KILINÇ
ROZERİN ERCAN
 
MANİSA
 
HABİP EKSİK 
 
MEREŞ 
 
HÜSEYİN EROĞLU
AYŞEGÜKDEMİROĞLU
 
MARDİN
 
SALİHA AYDENİZ
KAMURAN TANHAN
BERİTAN GÜNEŞ
GEORGE ASLAN
 SELAHATTİN ERTAŞ
 
MUĞLA 
 
HASAN YILDIRIM
 
MÛŞ 
 
SEZAİ TEMELLİ
SÜMEYYE BOZ
SERHAT DURSUN
 
NEVŞEHİR 
 
CAFER KILIÇ
 
NİĞDE 
 
YASEMİN KAYA
CUMALİ ADIGÜZEL
MEDİNE ÇEKEN
 
ORDU 
 
İBRAHİM ÖZDEMİREL
NURCAN KARASU
ŞEREFÖZKAN
ÖZDEN ÜNAL
ORHAN KOCA
ERTAN KABADAYI
 
RİZE
 
AYŞE BEKAR
NECMETTİN DURMUŞ
ALİ HAMDİ CUVELEK
 
SAKARYA
 
SELAHATTİN YILMAZ
NAHİDE DOĞAN
İBRAHİM ÇELİK
FİLİZ TURAK
FETHİ BULUŞ
HÜSEYİN ATILGAN
MERAL ATMAN
HÜSEYİN KAYA
 
SAMSUN 
 
EMEL ZENGİN ÇAKIR
SAVAŞ KARADUMAN
MENEKŞE TUREN
MAHMUT SÜRMELİ
GÜNER KARADUMAN
VEDAT ÜNAL
AHMET YALÇIN
OSMAN BAYRAK
ORHAN GAZİ KOFOĞLU
 
SÊRT
 
TUNCER BAKIRHAN
SABAHATTİN ERDOĞAN SARITAŞ
 
SİNOP 
 
YILDIZ ÖZBEK
AHMET YORKUN
 
SİVAS
 
GANİ KAPLAN
MEHMET MUSTAFA YILDIZ
VİLDAN DOĞAN
HÜSEYİN ÖZCAN
SELMAÖZEL ASI
 
TEKİRDAĞ 
 
MUAZZEZ ORHAN IŞIK
 
TOKAT
 
MELTEM IŞIK
EROL TUNÇ
NACİYE İSKENDER
ŞABAN YEĞİN
SİBEL UZUN
 
TRABZON 
 
FATMA BİÇER
ABDUL ÖZCAN
HANİFE SEVER
İBRAHİM BAYKAN
NURETTİN KARADENİZ
İSMAİL CAVGA
 
TUNCELİ
 
AYTEN KORDU
 
ŞANLIURFA
 
MİTHAT SANCAR
ÖMER ÖCALAN
DİLAN KUNT AYAN
FERİT ŞENYAŞAR
ALİYE KIZILDAMAR
BÜLENT AŞA
NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ
REMZİ GENÇDAL
CEMİLE ŞAHİN
BAVER GÜL
AYŞE TUTKU
HALİL ÇAY
MIZGİN ALBAYRAK
CELALEDİN ERKMEN
 
UŞAK 
 
AHMET YILMAZ
AYSU TOPAL
ÜNAL ŞEREF
 
VAN
 
PERVİN BULDAN
ZÜLKÜF UÇAR
GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
SİNAN ÇİFTYÜREK
GÜLDEREN VARLİ
MAHMUT DİNSAR
HAVİN KİYE
TAYLAN ERTAŞ
 
YOZGAT
 
CEMAL BİLGİN
KÜBRA DERİN
MEHMET ŞİRİN HARHAR
ÖZLEM AYDIN
 
ZONGULDAK
 
MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
DENİZ TOPÇU
BAYRAM SARI 
SEYFULLAH YILMAZ
HİKMET ARSLAN
 
AKSARAY 
 
SABUHA AKDAĞ
BERDAN BORA AKKAYA
SAYMA ARİÇ
İRFAN YAKŞİ
 
BAYBURT
 
MESUT BİLGİ
 
KARAMAN
 
YILDIZ KILINÇ
KAYHAN YÜKSEL
ELİF KIVIRCIK
 
KIRIKKALE
 
BURAK ÇOĞALAN
RAHİME KÜRKÇÜ
VELAT AYGÜN
 
BATMAN
 
KESKİN BAYINDIR
ZEYNEP ODUNCU
MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ
NURTEN ERTUĞRUL
EKREM BARAN
 
ŞIRNAK 
 
NEVROZ UYSAL 
MEHMET ZEKİ İRMEZ
AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI
BEDİRHAN OSAL
 
BARTIN 
 
SOLMAZ ÖZLEN
ALİ ÖZKAN
 
ERDEXAN 
 
ÖZGÜR TANIŞ
DİCLE AKTÜRK
 
IĞDIR
 
YILMAZ HUN
AYSEL ARAS
 
YALOVA
 
TUNCAY TURANLI
TÜRKAN ASLAN
ABDURRAHMAN APAK
 
KARABÜK 
 
İBRAHİM EKER
 
KİLİS 
 
MEHMET SEFA ÖZDEMİR
GÜLŞEN KARASU
 
OSMANİYE
 
SEVGÜL AYDIN
ZİYA BAYRAM
SEREN ELATAŞ
SABAHATTİN OKUDUCU
 
DÜZCE
 
EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ
MUSTAFA ADAY
BERİVAN BUDAKBEYOĞLU
 
MA / Özgür Paksoy
 
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