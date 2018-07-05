Yerry Mina'nın transfer sorusuna cevabı: "Tanrıya güveniyorum"

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yerry Mina, İngiltere maçının ardından transfer sorularına yanıt verdi.

04 Temmuz 2018 15:34
Yerry Mina'nın transfer sorusuna cevabı: 'Tanrıya güveniyorum'
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Yerry Mina, Dünya Kupası'na veda ettikleri İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası'ndaki üçüncü golünü ingiltere'ye karşı atan Mina, "Futbol seviyemi birilerine kanıtlamak zorunda değilim. Tanrı bana bir yetenek vermiş. Ben de başımı dik tutup oynadığım futboldan keyif almaya odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

"AYAĞINA KRAMP GİRMEYEN KİMSE YOK"

İngiltere'ye karşı gösterdikleri performansı değerlendiren Mina, "Bu maçı çeken bir baldırla bitirdim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm için elimizden gelen her şeyi verdik. Takımda ayağına kramp girmeyen kimse yok. Tüm Kolombiya'nın desteğini alarak sonuna kadar mücadele eden bu takıma teşekkür ediyorum. Tanrıya müteşekkirim çünkü bize böyle bir taım verdi. İngilizler de bizi yenmenin hiç de kolay olmadığını gördü. Çok üzgünüm, bu maçı kazanmak istiyorduk. Elimizden gelen her şeyi verdik. Her şeyimizi sahaya koyduk. Sahadan çıkarken hepimizin bacaklarında ağırlar vardı. Başımızı dik tutuyoruz. Mücadelemiz, bu sonuçtan daha fazlasını hak ediyordu." yorumunu yaptı. 

TRANSFER SORUSU! GİDECEK Mİ, KALACAK MI?

Barcelona'da mı kalacağı, yoksa kiralık olarak başka bir kulübe mi gideceği şeklinde gelen soruya yanıt vermekten kaçınan Yerry Mina, "Bu konuda içim çok rahat, Barcelona'daki geleceğim hakkında sakinim. Ayağım yerde, gözüm gökte!  Tanrıya inanıyor, güveniyorum." cevabını verdi ve ardından röportajı bitirdi.

MESSI, SUAREZ VE COUTINHO'YU GERİDE BIRAKTI

Dünya Kupası'nda Barcelona'nın en golcü oyuncusu olan Yerry Mina, Coutinho, Luis Suarez ve Messi gibi isimleri de geride bıraktı. Dünya Kupası tarihinde 3 gol atabilen 5. savunma oyuncusu olan Mina, geçen sezon Barcelona formasıyla 7 maça çıkıp hiç gol atamamıştı.

23 yaşındaki Yerry Mina, geçen sezon ortasında Palmeiras'tan Barcelona'ya 11.8 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler

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