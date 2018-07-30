Yerry Mina'dan flaş itiraflar: ''Bittiğimi düşünmeye başladım''

''MESSİ VE SUAREZ'E 50 EURO KAPTIRIYORDUM''

Transfer sezonunun gözde isimlerinden olan ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Millli Takımı forması altında attığı gollerle dünya devlerinin radarına giren Mina, katalan ekibine katılış sürecinden itibaren yaşadıklarını anlattı.23 yaşındaki savunmacı, Barcelona'da şans bulamadığı gerekçesiyle artık bittiğini düşündüğünü ifade ederken,dedi.Katalan ekibine katılış sürecinde kendisini en kısa sürede takıma adapte etmek ve iyi iletişim kurabilmek için Messi, Suarez, Inıesta gibi isimlerle frikik çalıştığını dile getiren Mina,diyerek sözlerini sonlandırdı.