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Yerry Mina'dan flaş itiraflar: ''Bittiğimi düşünmeye başladım''

Barcelona'nın Kolombiyalı savunmacısı Yerry Mina, kariyeri hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yerry Mina'dan flaş itiraflar: ''Bittiğimi düşünmeye başladım''
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30 Temmuz 2018 20:33
Transfer sezonunun gözde isimlerinden olan ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Millli Takımı forması altında attığı gollerle dünya devlerinin radarına giren Mina, katalan ekibine katılış sürecinden itibaren yaşadıklarını anlattı. 

23 yaşındaki savunmacı, Barcelona'da şans bulamadığı gerekçesiyle artık bittiğini düşündüğünü ifade ederken, ''Barcelona'da şans bulamayınca çok kötü şeyler düşündüm. Artık bittiğimi düşünmeye başladım. Paulinho ve Coutinho beni cesaretlendirdi, "her şey iyi olacak" dediler. Şu anda geleceğimle ilgili hiçbir fikrim yok ama sakinim. Daha 23 yaşındayım, önümde uzun bir yol var.'' dedi. 

''MESSİ VE SUAREZ'E 50 EURO KAPTIRIYORDUM''

Katalan ekibine katılış sürecinde kendisini en kısa sürede takıma adapte etmek ve iyi iletişim kurabilmek için Messi, Suarez, Inıesta gibi isimlerle frikik çalıştığını dile getiren Mina, ''Barcelona'ya geldiğimde, iyi bir bir iletişim kurmak için, Messi, Suarez ve Iniesta ile kim daha iyi frikik kullanıyor diye iddiaya girmeye başladım. Sonra onlara her gün 50 euro kaybetmeye başladığımı fark ettim. Nereye isterlerse, oraya vuruyorlardı.'' diyerek sözlerini sonlandırdı. 

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