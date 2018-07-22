Yerry Mina sessizliğini bozdu! Transfer...

MENAJERİ EVERTON İLE GÖRÜŞTÜLLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

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'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve'dan ayrılması beklenen, İspanyol basınına verdiği özel röportajda geleceği hakkında da konuştu.Yerry Mina, daha çok Dünya Kupası'nı değerlendirdiği röportajında transferle ilgili soruyu da yanıtladı.Muhabirinsorusuna Kolombiyalı savunma oyuncusuyanıtını verdi.ve'nin de gündeminde olan Yerry Mina ile Everton da yakından ilgilenmeye devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı Mina için geçtiğimiz gün menajerliğini yapan amcası Jair Mina da konuşmuştu.Jair Mina, birçok teklif olduğunu ve Everton ile görüştüğünü söylerken ''Yerry için birçok teklif var. Şu ana kadar Everton'ın sportif direktörü (Marcel Brands) ile bir görüşmem oldu'' ifadelerini kullanmıştı.