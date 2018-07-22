Yerry Mina sessizliğini bozdu! Transfer...

Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve Barcelona'dan ayrılması beklenen Yerry Mina, İspanyol basınına verdiği özel röportajda geleceği hakkında da konuştu.
Yerry Mina, daha çok Dünya Kupası'nı değerlendirdiği röportajında transferle ilgili soruyu da yanıtladı.
Muhabirin 'Dünya Kupası boyunca Barcelona'dan ayrılacağın yönünde iddialar çıktı. Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?' sorusuna Kolombiyalı savunma oyuncusu ''Barça ile sözleşmem devam ediyor ve burada başarılı olmak istiyorum. Şu anda durum bu, tatilime devam ediyorum. Eğer Barça benimle devam etmek istemiyorsa kendim için en doğru tercihi yapacağım. Ama bir kez daha belirtmek istiyorum ki amacım burada kalmak çünkü Barcelona dünyanın en iyi takımı'' yanıtını verdi.
MENAJERİ EVERTON İLE GÖRÜŞTÜLLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Yerry Mina ile Everton da yakından ilgilenmeye devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı Mina için geçtiğimiz gün menajerliğini yapan amcası Jair Mina da konuşmuştu.
Jair Mina, birçok teklif olduğunu ve Everton ile görüştüğünü söylerken ''Yerry için birçok teklif var. Şu ana kadar Everton'ın sportif direktörü (Marcel Brands) ile bir görüşmem oldu'' ifadelerini kullanmıştı.
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Yerry Mina, daha çok Dünya Kupası'nı değerlendirdiği röportajında transferle ilgili soruyu da yanıtladı.
Muhabirin 'Dünya Kupası boyunca Barcelona'dan ayrılacağın yönünde iddialar çıktı. Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?' sorusuna Kolombiyalı savunma oyuncusu ''Barça ile sözleşmem devam ediyor ve burada başarılı olmak istiyorum. Şu anda durum bu, tatilime devam ediyorum. Eğer Barça benimle devam etmek istemiyorsa kendim için en doğru tercihi yapacağım. Ama bir kez daha belirtmek istiyorum ki amacım burada kalmak çünkü Barcelona dünyanın en iyi takımı'' yanıtını verdi.
MENAJERİ EVERTON İLE GÖRÜŞTÜLLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Yerry Mina ile Everton da yakından ilgilenmeye devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı Mina için geçtiğimiz gün menajerliğini yapan amcası Jair Mina da konuşmuştu.
Jair Mina, birçok teklif olduğunu ve Everton ile görüştüğünü söylerken ''Yerry için birçok teklif var. Şu ana kadar Everton'ın sportif direktörü (Marcel Brands) ile bir görüşmem oldu'' ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın