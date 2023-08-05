Yerry Mina'nın yeni adresi Fiorentina oldu

Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Kolombiyalı stoper Yerry Mina, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; fiorentina.it
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Yerry Mina'nın yeni adresi Fiorentina oldu
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05 Ağustos 2023 16:40
Son güncelleme 05 Ağustos 2023 16:41
Everton'dan ayrılarak bonservisini eline alan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın yeni adresi belli oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığını açıklarken, yıldız oyuncunun sözleşme detayları paylaşılmadı.

BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

Everton'dan ayrıldıktan sonra birçok takım ile görüşmelerde bulunan Yerry Mina, bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı ancak taraflar anlaşma zemini bulamamıştı.

Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 8 resmi maça çıkan Yerry Mina, bu maçlarda 2 gol kaydetti.



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