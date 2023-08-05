Yerry Mina'nın yeni adresi Fiorentina oldu

Everton'dan ayrılarak bonservisini eline alan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın yeni adresi belli oldu.



İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığını açıklarken, yıldız oyuncunun sözleşme detayları paylaşılmadı.



BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI



Everton'dan ayrıldıktan sonra birçok takım ile görüşmelerde bulunan Yerry Mina, bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı ancak taraflar anlaşma zemini bulamamıştı.



Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 8 resmi maça çıkan Yerry Mina, bu maçlarda 2 gol kaydetti.







