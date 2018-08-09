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Yerry Mina, imzayı atmak üzere!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Yerry Mina'nın, Everton'a imza atmak üzere olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yerry Mina, imzayı atmak üzere!
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09 Ağustos 2018 14:52
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Yerry Mina'nın Everton için sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Yerry Mina'nın Merseyside'a giderek Evertn ile görüştüğü, sözleşme şartlarında anlaştığı kaydedildi. Yerry Mina'nın bunun üzerine sağlık kontrollerinden geçtiği ve anlaşmaya son şeklini vermek için Goodison Park'a gittiği ifade edildi.

Barcelona'nın, Everton ile güçlü ilişkileri nedeniyle Yerry Mina için Manchester United'dan gelen teklifi reddettiği ve oyuncusunu Everton'a göndermeyi tercih ettiği bilgisi verildi.

Everton, bu transfer döneminde Barcelona'dan Lucas Digne'yi de kadrosuna katmıştı.

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