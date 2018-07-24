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Yerry Mina için resmi teklif yapıldı!

Fransız ekibi Olimpik Lyon, Barcelona'nın yıldız savunmacısı Yerry Mina için resmi teklifte bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yerry Mina için resmi teklif yapıldı!
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24 Temmuz 2018 19:37
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Yerry Mina'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Fransız spor gazetesi RMC Sport'un verdiği bilgilere göre Kolombiyalı savunmacı için Olimpik Lyon, 30 milyon euroluk teklifini Barcelona'ya iletti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Mina'yı önümüzdeki günlerde Fransız ekibinin kadrosuna katması kesin gözüyle bakılıyor.

Türk devleri Kolombiyalı savunmacı için katalanlara kiralama teklifinde bulunmuş ancak Barcelona oyuncuyu kiralamak yerine satmak istediğini belirtmişti.

23 yaşındaki savunmacı özellikle 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği performansla piyasasını yükseltmiş Everton, Roma gibi ekipleri de peşine takmıştı. 

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