Yerry Mina için resmi teklif yapıldı!

Fransa Ligue 1 ekiplerindenvegözdesikadrosuna katmaya çok yakın.Fransız spor gazetesiverdiği bilgilere göre Kolombiyalı savunmacı için Olimpik Lyon,teklifiniiletti.vetransferi için yoğun mesai harcadığı Mina'yı önümüzdeki günlerde Fransız ekibinin kadrosuna katması kesin gözüyle bakılıyor.Türk devleri Kolombiyalı savunmacı için katalanlara kiralama teklifinde bulunmuş ancak Barcelona oyuncuyu kiralamak yerine satmak istediğini belirtmişti.23 yaşındaki savunmacı özellikleKolombiya Milli Takımı ile gösterdiği performansla piyasasını yükseltmişgibi ekipleri de peşine takmıştı.