'Yerry Mina, Galatasaray'a gitmeli'

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Teknik Direktörüyaptığı, "Yerry Mina'yı istiyorum" açıklaması Kolombiya'da gündem maddesi oldu.Ülkenin en büyük gazetesi El Espectador, Terim'in sözlerini manşete taşıdı. Kolombiya futbolunun efsane futbolcularından Carlos Valderrama ise ilginç bir yorumda bulundu.Radio Caracol'a konuşan Valderrama, Mina için, "Premier Lig ilgi çekici bir arena. Ama bana göre Şampiyonlar Ligi kesinlikle daha değerli. Yerry bence orta sıraları zorlayan Everton'ı seçmemeli" dedi.Valderrama, "Everton gibi orta sıra takımına gitmek yerine herkesin yetiştiriciliğini bildiği Terim'in Galatasaray'ına gitmesini tercih ederim" sözlerini kullandı.Öte yandan Barcelona Sportif Direktörü Abidal, "Yerry Mina transferi ile iligili bir şey söyleyemem. Harika bir Dünya Kupası geçirdi ona güveniyoruz. Ancak transferde her şey olabilir" demişti. Bonservisi Barcelona'da bulunan 23 yaşındaki stoper, Dünya Kupası'nda iyi bir iş çıkardı. Bu sebeple de peşinde birçok önemli kulüp bulunuyor.