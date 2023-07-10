Yerry Mina'dan geleceği için açıklama

Everton ile sözleşmesini tamamlamasının ardından bonservisini eline alan Yerry Mina, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Beşiktaş'la da adı geçen Kolombiyalı stoper, "Sadece önüme çıkacak fırsat için hazır olmak istiyorum. Nerede olursa olsun, elimden geleni yapacağım. Görüşmelerimiz sürüyor" sözlerini kullandı.
"TRANSFER DÖNEMİ YENİ BAŞLIYOR"
Mina ayrıca, "Fransa'da da seçenekler var ancak transfer dönemi yeni başlıyor ve ben sakinim" dedi.
28 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş dışında; Granada, Bologna ve Lens gibi ekiplerle anılıyor.
EVERTON 30 MİLYON EURO ÖDEDİ
2018 yılında Everton'ın Barcelona'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, İngilz ekibinde 99 maça çıktı ve 9 kez gol sevinci yaşadı.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Beşiktaş'la da adı geçen Kolombiyalı stoper, "Sadece önüme çıkacak fırsat için hazır olmak istiyorum. Nerede olursa olsun, elimden geleni yapacağım. Görüşmelerimiz sürüyor" sözlerini kullandı.
"TRANSFER DÖNEMİ YENİ BAŞLIYOR"
Mina ayrıca, "Fransa'da da seçenekler var ancak transfer dönemi yeni başlıyor ve ben sakinim" dedi.
28 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş dışında; Granada, Bologna ve Lens gibi ekiplerle anılıyor.
EVERTON 30 MİLYON EURO ÖDEDİ
2018 yılında Everton'ın Barcelona'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, İngilz ekibinde 99 maça çıktı ve 9 kez gol sevinci yaşadı.