Yerli Oyun Angelic'in resmi tanıtım videosu yayınlandı

Türk kullanıcılarını daha duyurulduğu ilk günden itibaren heyecanlandırmayı başaran yerli yapım Angelic oyununun resmi tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan video ile birlikte oyuna dair önemli bilgiler de ortaya çıkmış oldu.



Angelic oyununun geliştiriciliğini Meteverse Game Studios üstleniyor. Duyurulduğu ilk günden itibaren özellikle yerli oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran yapım tanıtım videosuyla da oyuncuların heyecanını arttırmayı başardı. Sıra tabanlı strateji temelli başarılı bir oyun olacağı görülen oyunun konusu da oldukça ilgi çekici.



Hikaye olarak oyuncuları uzak bir gelecekte geçen karanlık bir bilim kurgu dünyasına konuk eden oyun hikayesiyle de pek çok oyuncuyu içine çekebileceğe benziyor. Atmosferi ve grafikleri ile olduğu kadar hikayesiyle de dikkat çekecek olan oyunda oyuncular 28. Yüzyıla doğru bir yolculuk serüvenine çıkıyor. Bu gelecekte şirketler ve melekler olarak da isimlendirilen neo – insanlar arasındaki bir savaştan 200 yüzyıl sonrasında başlayan hikayemizde meleklerin çıkan savaşın sonrasında çekildikleri uzaydan tekrardan dünyaya dönüyor. Yaşanan bu durum sonrasında 200 yıldır dünyayı karşılarında bir güç olmadan domine etmeye alışmış olan şirketler elbette ki hoş karşılamayacak. Tüm bunların yanında hızla yayılan bir hastalık da uzayda bulunan kolonileri ele geçirmekte.



Yerli Oyun Angelic Tanıtım Videosu



Oyunun yayınlanan resmi tanıtım videosu ile birlikte beklentilerin de çok daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Karanlık bir atmosfer içerisinde oyuncuların nasıl bir oyun ile karşılaşacakları şimdilik bilinmiyor olsa da oyun çıktığında tüm bu gibi soruların yanıtını oyun çıktığında bulabileceğiz. Steam sayfası açılan Angelic oyunu Türkçe dahil 12 farklı dil desteği ile birlikte çıkacak. Çıkış tarihi henüz bilinmeyen oyunun çıkış tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.







Kaynak: Oyun Konseyi







