''Yerli hoca alsaydık, 5 tercüman alacaktık''

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yerli hoca bulamadıkları için yabancı hoca ile çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.Bir TV programında açıklamalar yapan Başkan Bedir, Kayserispor'u çalıştıracak hoca bulamadıkları için, Sumudica ile anlaştıklarını söyledi.Yaptıkları değerlendirmede iki üç yerli hoca ismi söylendiğini ancak yaptıkları anket neticesinde yerli hoca konusunda olumsuz sonuç çıktığı anlatan Başkan Bedir, "Hoca konusunda zorlandık. İbrahim Üzülmez dendi anket yaptık olumsuz çıktı. Bülent Uygun dendi olmadı. En son Mircea Lucescu'nun referansı ile Sumudica ile anlaştık. Mütevazı bir bütçe ile Kayserispor'a getirdik. Takımımızda 16 yabancı oyuncu var. 10 Türk oyuncu var ama 7-8'i yabancı kökenli. Yerli hoca alsaydık bu sefer 5 tane tercüman alacaktık." diye ilginç bir konuşmaya imza attı.