Yerli futbolcu rotasyonunda Fenerbahçe farkı

Süper Lig maçlarında takımların ilk 11'de 3 yerli futbolcu oynatma zorunluluğu, kadrosunda yeterli sayıda kaliteli Türk bulunduran kulüplere önemli avantaj sağlıyor.
11 Ağustos'ta Trabzon-Antalya karşılaşmasıyla başlayacak 2023-24 sezonunda bu yönden en güçlü takım Fenerbahçe olarak görünüyor. Son yapılan Mert Müldür transferiyle sarı lacivertlilerin kadrosunda 'direkt ilk 11 oynayabilecek' kapasitedeki Türk oyuncuların sayısı 13'e yükseldi.
FENERBAHÇE'DEKİ YERLİLERİN HEPSİ ÇOK DENEYİMLİ
Kalede Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, defansta Serdar Aziz, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, orta sahada İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, forvette Serdar Dursun ve Umut Nayir opsiyonlarına sahip olan Fenerbahçe, Marsilya'dan almaya çalıştığı Cengiz Ünder'i de Transfer ettiği takdirde yerli futbolcu sayısı 14'e yükselecek. Bu isimlerin en çok dikkat çeken özelliği, hepsinin A Milli Takım tecrübesine sahip olmaları.
DİĞER BÜYÜKLERDE GENÇ YERLİ SAYISI FAZLA
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı yapacağı diğer büyük kulüplerden Galatasaray ve Beşiktaş'ta 10'ar, Trabzonspor'da ise 7 'direkt ilk 11 oynayacak' nitelikte oyuncu bulunuyor. Ancak bu futbolcuların bazılarının A Milli Takım'da oynamadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Galatasaray'da Günay Güvenç, Emin Bayram, Kazımcan Karataş; Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut, Trabzonspor'da ise Serkan Asan ve Arif Boşluk, henüz en üst düzeyde milli formayı giyemedi.
11 Ağustos'ta Trabzon-Antalya karşılaşmasıyla başlayacak 2023-24 sezonunda bu yönden en güçlü takım Fenerbahçe olarak görünüyor. Son yapılan Mert Müldür transferiyle sarı lacivertlilerin kadrosunda 'direkt ilk 11 oynayabilecek' kapasitedeki Türk oyuncuların sayısı 13'e yükseldi.
FENERBAHÇE'DEKİ YERLİLERİN HEPSİ ÇOK DENEYİMLİ
Kalede Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, defansta Serdar Aziz, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, orta sahada İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, forvette Serdar Dursun ve Umut Nayir opsiyonlarına sahip olan Fenerbahçe, Marsilya'dan almaya çalıştığı Cengiz Ünder'i de Transfer ettiği takdirde yerli futbolcu sayısı 14'e yükselecek. Bu isimlerin en çok dikkat çeken özelliği, hepsinin A Milli Takım tecrübesine sahip olmaları.
DİĞER BÜYÜKLERDE GENÇ YERLİ SAYISI FAZLA
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı yapacağı diğer büyük kulüplerden Galatasaray ve Beşiktaş'ta 10'ar, Trabzonspor'da ise 7 'direkt ilk 11 oynayacak' nitelikte oyuncu bulunuyor. Ancak bu futbolcuların bazılarının A Milli Takım'da oynamadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Galatasaray'da Günay Güvenç, Emin Bayram, Kazımcan Karataş; Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut, Trabzonspor'da ise Serkan Asan ve Arif Boşluk, henüz en üst düzeyde milli formayı giyemedi.